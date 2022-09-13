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https://sputnikarabic.ae/20220913/تركيا-نقف-دائما-إلى-جانب-أذربيجان-1067694029.html
تركيا: نقف دائما إلى جانب أذربيجان
تركيا: نقف دائما إلى جانب أذربيجان
أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده الدائم إلى جانب أذربيجان. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T19:11+0000
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وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف.وخلال الاتصال، أعرب أوقطاي عن أسفه لاستئناف الاشتباكات مع أرمينيا، مؤكدا تضامن أنقرة مع باكو في جميع الأوقات.من جانبه، شكر أسدوف، تركيا رئيسا وشعبا على تضامنهم ودعمهم المستمر لبلاده.واندلعت الاشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وأدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.وبحلول صباح اليوم، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220913/الدفاع-الأرمينية-القصف-على-الحدود-الأرمينية-الأذربيجانية-تقلص-بشكل-ملحوظ-1067684747.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

تركيا: نقف دائما إلى جانب أذربيجان

19:11 GMT 13.09.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciفؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي
فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده الدائم إلى جانب أذربيجان.
وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف.
وخلال الاتصال، أعرب أوقطاي عن أسفه لاستئناف الاشتباكات مع أرمينيا، مؤكدا تضامن أنقرة مع باكو في جميع الأوقات.
من جانبه، شكر أسدوف، تركيا رئيسا وشعبا على تضامنهم ودعمهم المستمر لبلاده.
الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
الدفاع الأرمينية: القصف على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تقلص بشكل ملحوظ
16:06 GMT
واندلعت الاشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وأدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.

وبحلول صباح اليوم، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
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