عربي
بوتين يؤكد لشولتز أن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية قد تسبب كارثة واسعة النطاق
https://sputnikarabic.ae/20220913/الدفاع-الأرمينية-القصف-على-الحدود-الأرمينية-الأذربيجانية-تقلص-بشكل-ملحوظ-1067684747.html
الدفاع الأرمينية: القصف على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تقلص بشكل ملحوظ
الدفاع الأرمينية: القصف على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تقلص بشكل ملحوظ
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرام توروسيان، اليوم الثلاثاء، أن القصف على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، تقلص بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أنه من السابق... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T16:06+0000
2022-09-13T16:06+0000
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1047242674_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_fc187d1cefe59eef5ed003131ad8582b.jpg
يريفان - سبوتنيك. وقال تاراسيان، خلال إحاطة إعلامية: "لا يزال الوضع في بعض الأجزاء من الحدود الأرمينية الأذربيجانية متوترًا للغاية".ووفقا له، فإن الجانب الأذربيجاني يواصل محاولته التقدم باتجاه قرى نيركين أند، فيرين شورزا، أرتانيش وسوتك.واندلعت الاشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية أدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.بحلول صباح اليوم، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220913/مسؤول-روسي-جهود-موسكو-أفضت-إلى-هدنة-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1067665384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1047242674_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_78cd4d11e9a103eaa2d21ecd71e9683a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الأرمينية: القصف على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تقلص بشكل ملحوظ

16:06 GMT 13.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020
 الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرام توروسيان، اليوم الثلاثاء، أن القصف على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، تقلص بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن استقرار الوضع.
يريفان - سبوتنيك. وقال تاراسيان، خلال إحاطة إعلامية: "لا يزال الوضع في بعض الأجزاء من الحدود الأرمينية الأذربيجانية متوترًا للغاية".

وأضاف "من السابق لأوانه الحديث عن استقرار الوضع، إلا أن شدة القصف تقلصت بشكل ملحوظ (مقارنة بما كان عليه الوضع) منتصف الليل".

ووفقا له، فإن الجانب الأذربيجاني يواصل محاولته التقدم باتجاه قرى نيركين أند، فيرين شورزا، أرتانيش وسوتك.
إرسال قوات حفظ السلام الروسية إلى قره باغ، بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
مسؤول روسي: جهود موسكو أفضت إلى هدنة بين أرمينيا وأذربيجان
08:49 GMT
واندلعت الاشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية أدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.

بحلول صباح اليوم، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала