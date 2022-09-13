https://sputnikarabic.ae/20220913/الدفاع-الأرمينية-القصف-على-الحدود-الأرمينية-الأذربيجانية-تقلص-بشكل-ملحوظ-1067684747.html
الدفاع الأرمينية: القصف على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تقلص بشكل ملحوظ
الدفاع الأرمينية: القصف على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تقلص بشكل ملحوظ
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرام توروسيان، اليوم الثلاثاء، أن القصف على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، تقلص بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أنه من السابق... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
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يريفان - سبوتنيك. وقال تاراسيان، خلال إحاطة إعلامية: "لا يزال الوضع في بعض الأجزاء من الحدود الأرمينية الأذربيجانية متوترًا للغاية".ووفقا له، فإن الجانب الأذربيجاني يواصل محاولته التقدم باتجاه قرى نيركين أند، فيرين شورزا، أرتانيش وسوتك.واندلعت الاشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية أدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.بحلول صباح اليوم، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220913/مسؤول-روسي-جهود-موسكو-أفضت-إلى-هدنة-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1067665384.html
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الدفاع الأرمينية: القصف على الحدود الأرمينية الأذربيجانية تقلص بشكل ملحوظ
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرام توروسيان، اليوم الثلاثاء، أن القصف على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، تقلص بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن استقرار الوضع.
يريفان - سبوتنيك
. وقال تاراسيان، خلال إحاطة إعلامية: "لا يزال الوضع في بعض الأجزاء من الحدود الأرمينية الأذربيجانية متوترًا للغاية".
وأضاف "من السابق لأوانه الحديث عن استقرار الوضع، إلا أن شدة القصف تقلصت بشكل ملحوظ (مقارنة بما كان عليه الوضع) منتصف الليل".
ووفقا له، فإن الجانب الأذربيجاني يواصل محاولته التقدم باتجاه قرى نيركين أند، فيرين شورزا، أرتانيش وسوتك.
واندلعت الاشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية أدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.
بحلول صباح اليوم، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان
وقعتا برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.