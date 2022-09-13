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https://sputnikarabic.ae/20220913/جنوب-أفريقيا-تبلغ-عن-حالتي-وفاة-مرتبطتين-بـلقاح-مضاد-لكورونا-1067693302.html
جنوب أفريقيا تبلغ عن حالتي وفاة مرتبطتين بـ"لقاح مضاد لكورونا"
جنوب أفريقيا تبلغ عن حالتي وفاة مرتبطتين بـ"لقاح مضاد لكورونا"
قالت هيئة تنظيم الأدوية في جنوب أفريقيا إنها سجلت حالتي وفاة بمتلازمة غيلان باريه النادرة لشخصين حصلا على لقاح جونسون آند جونسون الواقي من كورونا. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T18:58+0000
2022-09-13T18:58+0000
فيروس كورونا
جنوب أفريقيا
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وأبلغت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في جنوب أفريقيا أنها سجلت الحالة الأولى في أغسطس/ آب والثانية يوم الاثنين الماضي، بحسب "فرانس برس".وذكرت في بيان: "أبلغت هيئة تنظيم المنتجات الطبية بالحالة الثانية القاتلة بمتلازمة غيلان باريه في أعقاب التطعيم بلقاح يانسن"، مستخدمة الاسم التجاري للقاح.من جانبها قالت: "تم الإبلاغ عن حالات نادرة للغاية من الاضطراب العصبي، متلازمة غيلان باريه بعد التطعيم بلقاح يانسن مع حدوث معظمها خلال أول 42 يوما بعد التطعيم".ورفضت هيئة تنظيم المنتجات الطبية الكشف عن مزيد من المعلومات، معتبرة أنها قواعد "سرية المريض".سجلت جنوب إفريقيا أكثر من أربعة ملايين إصابة بكورونا و102129 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة في إفريقيا.
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فيروس كورونا, جنوب أفريقيا
فيروس كورونا, جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا تبلغ عن حالتي وفاة مرتبطتين بـ"لقاح مضاد لكورونا"

18:58 GMT 13.09.2022
© Sputnik . Thabiso Lehokoإنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا أثناء القيادة في جنوب أفريقيا
إنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا أثناء القيادة في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Thabiso Lehoko
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قالت هيئة تنظيم الأدوية في جنوب أفريقيا إنها سجلت حالتي وفاة بمتلازمة غيلان باريه النادرة لشخصين حصلا على لقاح جونسون آند جونسون الواقي من كورونا.
وأبلغت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في جنوب أفريقيا أنها سجلت الحالة الأولى في أغسطس/ آب والثانية يوم الاثنين الماضي، بحسب "فرانس برس".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
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وذكرت في بيان: "أبلغت هيئة تنظيم المنتجات الطبية بالحالة الثانية القاتلة بمتلازمة غيلان باريه في أعقاب التطعيم بلقاح يانسن"، مستخدمة الاسم التجاري للقاح.
من جانبها قالت: "تم الإبلاغ عن حالات نادرة للغاية من الاضطراب العصبي، متلازمة غيلان باريه بعد التطعيم بلقاح يانسن مع حدوث معظمها خلال أول 42 يوما بعد التطعيم".
ورفضت هيئة تنظيم المنتجات الطبية الكشف عن مزيد من المعلومات، معتبرة أنها قواعد "سرية المريض".
سجلت جنوب إفريقيا أكثر من أربعة ملايين إصابة بكورونا و102129 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة في إفريقيا.
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