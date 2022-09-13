https://sputnikarabic.ae/20220913/عبد-اللهيان-لا-توجد-قيود-أمام-تطوير-العلاقات-بين-إيران-وتونس-1067664097.html
عبد اللهيان: لا توجد قيود أمام تطوير العلاقات بين إيران وتونس
عبد اللهيان: لا توجد قيود أمام تطوير العلاقات بين إيران وتونس
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على "العلاقات الطيبة بين إيران وتونس ووجود وجهات نظر ومواقف مشتركة بين البلدين حول العديد من القضايا... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T08:02+0000
2022-09-13T08:02+0000
2022-09-13T08:02+0000
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وخلال لقائه بسفير تونس لدى طهران سمير المنصر في ختام مهمته، قيم عبد اللهيان أفق العلاقات بين البلدين بأنه إيجابي، مشيرا إلى وجود إمكانات قوية للتعاون بين الجانبين، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وشدد على ضرورة محاولة تطوير العلاقات بين البلدين قدر الإمكان، مثمنا "المواقف الإيجابية والبناءة للحكومة والشعب التونسي في دعم الشعب الفلسطيني ومعارضة عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب".وأكد عبد اللهيان أنه "لا توجد قيود أمام تطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتونس"، موضحا أن "إيران واثقة من حكمة وعقلانية المسؤولين التونسيين وبوحدة شعب وحكومة هذا البلد، سنشهد نمواً وازدهاراً متزايداً لتونس في كافة المجالات".بدوره شكر سفير تونس لدى طهران، إيران على الاستضافة، واصفا سنوات تواجده في طهران وبين الشعب الإيراني بأنها عظيمة للغاية، مشيرا إلى مجالات التعاون الثنائي، وأكد على ضرورة الاستمرارية و جهود البلدين لعقد اللجنة المشتركة بنجاح.وأعرب المنصر، عن تفاؤله بآفاق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات الودية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتونس، مؤكدا الوقوف دائما إلى جانب إيران حكومة وشعباً وعدم إدخار أي جهد للحفاظ على العلاقات المتميزة بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20190331/إيران-قمة-تونس-أحقيتها-بالجزر-1040151269.html
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أخبار تونس اليوم, أخبار إيران
أخبار تونس اليوم, أخبار إيران
عبد اللهيان: لا توجد قيود أمام تطوير العلاقات بين إيران وتونس
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على "العلاقات الطيبة بين إيران وتونس ووجود وجهات نظر ومواقف مشتركة بين البلدين حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية".
وخلال لقائه بسفير تونس لدى طهران سمير المنصر في ختام مهمته، قيم عبد اللهيان أفق العلاقات بين البلدين بأنه إيجابي، مشيرا إلى وجود إمكانات قوية للتعاون بين الجانبين، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وشدد على ضرورة محاولة تطوير العلاقات بين البلدين قدر الإمكان، مثمنا "المواقف الإيجابية والبناءة للحكومة والشعب التونسي في دعم الشعب الفلسطيني ومعارضة عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب".
وأكد عبد اللهيان أنه "لا توجد قيود أمام تطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتونس"، موضحا أن "إيران واثقة من حكمة وعقلانية المسؤولين التونسيين وبوحدة شعب وحكومة هذا البلد، سنشهد نمواً وازدهاراً متزايداً لتونس في كافة المجالات".
بدوره شكر سفير تونس لدى طهران، إيران على الاستضافة، واصفا سنوات تواجده في طهران وبين الشعب الإيراني بأنها عظيمة للغاية، مشيرا إلى مجالات التعاون الثنائي، وأكد على ضرورة الاستمرارية و جهود البلدين لعقد اللجنة المشتركة بنجاح.
وأعرب المنصر، عن تفاؤله بآفاق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات الودية بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتونس، مؤكدا الوقوف دائما إلى جانب إيران حكومة وشعباً وعدم إدخار أي جهد للحفاظ على العلاقات المتميزة بين البلدين.