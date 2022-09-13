https://sputnikarabic.ae/20220913/مباحثات-عمانية-أمريكية-حول-الملف-اليمني-والجهود-المتعلقة-بالهدنة-الأممية-1067678635.html

مباحثات عمانية أمريكية حول الملف اليمني والجهود المتعلقة بالهدنة الأممية

مباحثات عمانية أمريكية حول الملف اليمني والجهود المتعلقة بالهدنة الأممية

بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، المستجدات في الملف اليمني والجهود المتعلقة بالهدنة... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T13:04+0000

2022-09-13T13:04+0000

2022-09-13T13:04+0000

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وأفادت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها، أن اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة العمانية مسقط، "تناول بحث المستجدات والجهود المتعلقة بالهدنة في اليمن، واستدامتها".وأكد الجانبان على أهمية "العمل المشترك في تعزيز الثقة والحوار البنّاء بين كافة الأطراف اليمنية"، كما أكدا على "دعم ومضاعفة الجهود الدولية، بما في ذلك أعمال مبعوث الأمم المتحدة لليمن، نحو إنهاء الحرب والدخول في عملية سياسية شاملة تلبّي تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام للجمهورية اليمنية".وأفاد البيان، أن "الاجتماع حضره السفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية العمانية، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى عمان ليزلي تسو، وعدد من المسؤولين من الجانبين".وجدد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، "دعوته لجماعة أنصار الله في اليمن، إلى العودة للمفاوضات وفتح طرق تعز بشكل فوري".ودعا المجلس، في بيان له، "طرفي النزاع في اليمن لتكثيف المفاوضات بشأن تمديد الهدنة تحت رعاية الأمم المتحدة"، كما دعا "أنصار الله إلى أن يتحلوا بالمرونة خلال تلك المفاوضات".وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن في الثاني من أغسطس/ آب الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على تمديد الهدنة في البلاد، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشددا على التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أقرب وقت ممكن.يذكر أن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، مع تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، خلال كل شهرين.وتسمح الهدنة برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220912/مجلس-الأمن-الدولي-يدعو-طرفي-النزاع-في-اليمن-لتكثيف-المفاوضات-بشأن-تمديد-هدنة-الأمم-المتحدة-1067655634.html

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