https://sputnikarabic.ae/20220913/مسؤول-روسي-جهود-موسكو-أفضت-إلى-هدنة-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1067665384.html

مسؤول روسي: جهود موسكو أفضت إلى هدنة بين أرمينيا وأذربيجان

مسؤول روسي: جهود موسكو أفضت إلى هدنة بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين، اليوم الثلاثاء، أن أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى هدنة، وذلك بفضل جهود روسيا. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T08:49+0000

2022-09-13T08:49+0000

2022-09-13T08:49+0000

روسيا

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وأشار كاراسين إلى أن "عملية التوصل إلى هدنة على حدود أرمينيا وأذربيجان جاءت بفضل جهود روسيا، التي بدأت بمحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ونشاط وزارة الخارجية الروسية"، مؤكدا أن هناك تصعيدا على حدود هذين البلدين منذ أن تحولت يريفان إلى عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وأضاف كاراسين: "حدث تصعيد على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان الليلة الماضية، لذلك كان هناك عمل مكثف يجري في المساء والليل في وزارة الخارجية الروسية بهذا الخصوص"، مشيرا إلى أن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان كان هدفها وقف التصعيد وتهيئة جو طبيعي في المنطقة الحدودية".وخلص بالقول: "نتيجة لذلك تم الاتفاق على تحقيق الهدنة التي تم إعلانها بحلول الساعة 9.15 اليوم".وأفادت وسائل إعلام أذربيجانية، صباح اليوم الثلاثاء، بتوصل باكو ويريفان إلى صيغة لوقف إطلاق النار، وذلك بعد حصول اشتباكات مسلحة ليلا بين الطرفين.وذكرت وكالة "trend" االأذربيجانية للأنباء نقلا عن مصادر خاصة، أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في المناطق الحدودية.وأضافت المصادر بالقول: "بعد إجراءات الرد التي اتخذتها القوات المسلحة الأذربيجانية، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار من الساعة 9:15 بتوقيت العاصمة باكو".وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، يوم أمس الثلاثاء، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، جراء النزاع المسلح الذي وقع منتصف الليل على الحدود مع أذربيجان.

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