https://sputnikarabic.ae/20220913/-بوشيلين-البلدان-تركت-أبناءها-الإرهابيين-المرتزقة-لوحدهم-في-دونباس-1067674460.html
بوشيلين: البلدان تركت أبناءها الإرهابيين المرتزقة لوحدهم في دونباس
بوشيلين: البلدان تركت أبناءها الإرهابيين المرتزقة لوحدهم في دونباس
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء أن البلدان التي قدم منها المرتزقة الأجانب تخلت عنهم ولم يتصل أحد بممثلي الجمهورية بشأنهم. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T11:23+0000
2022-09-13T11:23+0000
2022-09-13T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال بوشلين خلال مقابلة على الهواء مع "سولوفييف لايف": "في الواقع، نعم مثال سيء لكل أولئك الذين يريدون الذهاب لكسب المال عن طريق قتل الروس في الأراضي المحررة، وكذلك في جمهوريات دونباس". كما تحدث بوشيلين عن حالة المحكمة والتحقيق بشأنها: "كل شيء في إطار تشريعاتنا أي أن الاستئناف جار الآن لمن صدرت ضدهم أحكام ولم يطرأ أي تغيير، ولم يتصل أحد من تلك البلدان التي وصلوا منها".أعلنت رئيسة لجنة مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، إيلينا شيشكينا، أن محاكمة المرتزقة الأجانب والمدربين التابعين للناتو سيتم في محاكم الجمهورية.وقالت شيشكينا لوكالة "سبوتنيك": "خلال المرافعات في المحكمة لن يكون هناك فقط أولئك الذين حملوا السلاح، بل أيضا الذين كانوا موجودين على خط المواجهة ونحن نتحدث ليس فقط عن مواطني أوكرانيا".وأضافت قائلة: "في صفوف الإرهابيين هناك الكثير من المرتزقة الأجانب من الدول الأوروبية، الكثير منهم أفراد والمدربين من دول الناتو أيضا وهم في قفص الاتهام".وخلصت شيشكينا، قائلة: "نأمل بشدة أن نحاكم أيضا كل الأفراد والكيانات القانونية التي مولت الإرهابيين"، مشيرة إلى أن هناك أدلة وشهادات شهود حول جرائم الحرب.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بوشيلين: البلدان تركت أبناءها الإرهابيين المرتزقة لوحدهم في دونباس
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء أن البلدان التي قدم منها المرتزقة الأجانب تخلت عنهم ولم يتصل أحد بممثلي الجمهورية بشأنهم.
وقال بوشلين خلال مقابلة على الهواء مع "سولوفييف لايف": "في الواقع، نعم مثال سيء لكل أولئك الذين يريدون الذهاب لكسب المال عن طريق قتل الروس في الأراضي المحررة، وكذلك في جمهوريات دونباس".
كما تحدث بوشيلين عن حالة المحكمة والتحقيق بشأنها: "كل شيء في إطار تشريعاتنا أي أن الاستئناف جار الآن لمن صدرت ضدهم أحكام ولم يطرأ أي تغيير، ولم يتصل أحد من تلك البلدان التي وصلوا منها".
أعلنت رئيسة لجنة مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة، إيلينا شيشكينا، أن محاكمة المرتزقة الأجانب والمدربين التابعين للناتو سيتم في محاكم الجمهورية.
وقالت شيشكينا لوكالة "سبوتنيك": "خلال المرافعات في المحكمة لن يكون هناك فقط أولئك الذين حملوا السلاح، بل أيضا الذين كانوا موجودين على خط المواجهة ونحن نتحدث ليس فقط عن مواطني أوكرانيا".
وأضافت قائلة: "في صفوف الإرهابيين هناك الكثير من المرتزقة الأجانب من الدول الأوروبية، الكثير منهم أفراد والمدربين من دول الناتو أيضا وهم في قفص الاتهام".
وخلصت شيشكينا، قائلة: "نأمل بشدة أن نحاكم أيضا كل الأفراد والكيانات القانونية التي مولت الإرهابيين"، مشيرة إلى أن هناك أدلة وشهادات شهود حول جرائم الحرب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.