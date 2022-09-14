https://sputnikarabic.ae/20220914/أمريكا-توافق-على-حزمة-مساعدات-عسكرية-ضخمة-لتايوان-على-الرغم-من-التوتر-الكبير-مع-الصين-1067754292.html
أمريكا توافق على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لتايوان على الرغم من التوتر الكبير مع الصين
أمريكا توافق على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لتايوان على الرغم من التوتر الكبير مع الصين
قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون يقدم لتايوان (الصين) 4.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية،... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T20:57+0000
2022-09-14T20:57+0000
2022-09-14T20:57+0000
العالم
الصين
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وصنفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تايوان (الصين) خلال البيان على أنها "حليف رئيسي من خارج الناتو".وبعد موافقة اللجنة المختصة، سيذهب مشروع القانون الذي يحمل اسم "حول سياسة تايوان" إلى الدراسة الشاملة في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي.ووفقا لمسودة الوثيقة، فإنها توفر لتايوان 4.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وضمانات ائتمانية للمشتريات العسكرية تصل قيمتها إلى ملياري دولار، وتضع تايبيه على أنها "الحليف الرئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو".وفي وقت سابق، توعدت الصين باتخاذ إجراءات مضادة مشروعة وضرورية، في ضوء خطط الولايات المتحدة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.1 مليار دولار.وحثت بكين الجانب الأمريكي على الوفاء بالتزاماته، والالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، ووقف مبيعات الأسلحة والاتصالات العسكرية مع تايوان.ووافقت الإدارة الأمريكية على هذه الصفقة مع تايوان (الصين) والتي تشمل 60 صاروخا من طراز "هاربون" المضادة للسفن (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز "سايد ويندر"، قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات دون طيار (85.6 مليون دولار)، وعقد صيانة لنظام الرادارات التايواني بقيمة 665 مليونا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20220903/بكين-تتوعد-واشنطن-بـإجراءات-مضادة-مشروعة-وضرورية-على-خلفية-صفقة-الأسلحة-الجديدة-لتايوان-1067215048.html
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العالم, الصين
أمريكا توافق على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لتايوان على الرغم من التوتر الكبير مع الصين
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قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون يقدم لتايوان (الصين) 4.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية، على الرغم من التوتر الكبير بين واشنطن وبكين حول قضية الجزيرة الصينية.
وصنفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تايوان (الصين) خلال البيان على أنها "حليف رئيسي من خارج الناتو".
وبعد موافقة اللجنة المختصة، سيذهب مشروع القانون الذي يحمل اسم "حول سياسة تايوان" إلى الدراسة الشاملة في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي.
ووفقا لمسودة الوثيقة، فإنها توفر لتايوان 4.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وضمانات ائتمانية للمشتريات العسكرية تصل قيمتها إلى ملياري دولار، وتضع تايبيه على أنها "الحليف الرئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو".
وفي وقت سابق، توعدت الصين
باتخاذ إجراءات مضادة مشروعة وضرورية، في ضوء خطط الولايات المتحدة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.1 مليار دولار.
وحثت بكين الجانب الأمريكي على الوفاء بالتزاماته، والالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، ووقف مبيعات الأسلحة والاتصالات العسكرية مع تايوان.
ووافقت الإدارة الأمريكية على هذه الصفقة مع تايوان (الصين)
والتي تشمل 60 صاروخا من طراز "هاربون" المضادة للسفن (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز "سايد ويندر"، قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات دون طيار (85.6 مليون دولار)، وعقد صيانة لنظام الرادارات التايواني بقيمة 665 مليونا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.