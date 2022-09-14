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إعلام محلي: عملية اقتحام جديدة لأحد البنوك في منطقة عاليه بجبل لبنان
إعلام محلي: عملية اقتحام جديدة لأحد البنوك في منطقة عاليه بجبل لبنان
اقتحم شاب لبناني أحد البنوك في منطقة عالية بجبل لبنان من أجل الحصول على جزء من وديعته الدولارية، بعد ساعات من حدوث عملية اقتحام مشابهة في أحد فروع المصارف في... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T10:43+0000
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بيروت- سبوتنيك. وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أنه "يتم الآن اقتحام بنك MED في منطقة عاليه بحسب جمعية المودعين اللبنانيين".فيما أوضحت مصادر لسبوتنيك أن المودع تمكن من أخذ مبلغ من المال وغادر برفقة القوى الأمنية إلى سرايا عاليه.وفي وقت سابق من اليوم اقتحمت مجموعة من المودعين مصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزت عددا من الرهائن.وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "مودعة عمدت إلى إلقاء مادة البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة".وقالت قناة لبنان 24، إن "المودعة نجحت في أخذ وديعتها من بنك "لبنان والمهجر"، بعد دخولها إليه مسلحة، مؤكدة أن "سبب ما قامت به هو دفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تموت داخله".وأكدت جمعية المودعين في لبنان، "مغادرة مودعة مسلحة بنكا لبنانيا بعد حصولها على 20 ألف دولار من مدخراتها لعلاج شقيقتها من السرطان".وبحسب المقربين من المودعة، فقد تمكنت من الحصول على مبلغ بسيط من وديعتها التي تبلغ ١٥٠ ألف دولار، يقدر بـ١٢ الف دولار تقريباً.وقرر النائب العام اللبناني، مؤخرا، إسقاط الدعوى ضد المودع بسام الشيخ حسين، الذي احتجز رهائن بأحد مصارف بيروت، وذلك بعد تنازل المصرف عن الدعوى القضائية، ومن المقرر إخلاء سبيل الشيخ خلال فترة قصيرة.واحتجز بسام الشيخ حسين الشهر الماضي، عددا من موظفي "فدرال بنك" في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت حاملا سلاحًا، وطالبا باسترداد وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار.وبعد مفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء الشيخ حسين لعملية الاحتجاز وحصوله على 30 ألف دولار من وديعته، وهو ما تم بالفعل واقتيد إلى الاحتجاز منذ ذلك الوقت.
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إعلام محلي: عملية اقتحام جديدة لأحد البنوك في منطقة عاليه بجبل لبنان

10:43 GMT 14.09.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZبنك بلوم في لبنان
بنك بلوم في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZ
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اقتحم شاب لبناني أحد البنوك في منطقة عالية بجبل لبنان من أجل الحصول على جزء من وديعته الدولارية، بعد ساعات من حدوث عملية اقتحام مشابهة في أحد فروع المصارف في العاصمة اللبنانية، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
بيروت- سبوتنيك. وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أنه "يتم الآن اقتحام بنك MED في منطقة عاليه بحسب جمعية المودعين اللبنانيين".
فيما أوضحت مصادر لسبوتنيك أن المودع تمكن من أخذ مبلغ من المال وغادر برفقة القوى الأمنية إلى سرايا عاليه.
وفي وقت سابق من اليوم اقتحمت مجموعة من المودعين مصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزت عددا من الرهائن.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "مودعة عمدت إلى إلقاء مادة البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة".
وقالت قناة لبنان 24، إن "المودعة نجحت في أخذ وديعتها من بنك "لبنان والمهجر"، بعد دخولها إليه مسلحة، مؤكدة أن "سبب ما قامت به هو دفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تموت داخله".
وأكدت جمعية المودعين في لبنان، "مغادرة مودعة مسلحة بنكا لبنانيا بعد حصولها على 20 ألف دولار من مدخراتها لعلاج شقيقتها من السرطان".
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وبحسب المقربين من المودعة، فقد تمكنت من الحصول على مبلغ بسيط من وديعتها التي تبلغ ١٥٠ ألف دولار، يقدر بـ١٢ الف دولار تقريباً.
وقرر النائب العام اللبناني، مؤخرا، إسقاط الدعوى ضد المودع بسام الشيخ حسين، الذي احتجز رهائن بأحد مصارف بيروت، وذلك بعد تنازل المصرف عن الدعوى القضائية، ومن المقرر إخلاء سبيل الشيخ خلال فترة قصيرة.
واحتجز بسام الشيخ حسين الشهر الماضي، عددا من موظفي "فدرال بنك" في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت حاملا سلاحًا، وطالبا باسترداد وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار.

وبعد مفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء الشيخ حسين لعملية الاحتجاز وحصوله على 30 ألف دولار من وديعته، وهو ما تم بالفعل واقتيد إلى الاحتجاز منذ ذلك الوقت.
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