https://sputnikarabic.ae/20220914/الأمن-اللبناني-لم-يتم-توقيف-مقتحمة-بنك-بلوم-ولم-تغادر-البلاد-1067723898.html
الأمن اللبناني: لم يتم توقيف مقتحمة بنك "بلوم" ولم تغادر البلاد
الأمن اللبناني: لم يتم توقيف مقتحمة بنك "بلوم" ولم تغادر البلاد
أصدرت المديرية العامة للأمن اللبناني بيانا أوضحت فيه عددا من المعلومات حول واقعة قيام مواطنة باقتحام بنك بلوم اليوم الأربعاء. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T12:14+0000
2022-09-14T12:14+0000
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لبنان
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن المديرية العامة للأمن بيانا قالت فيه إن هناك "إشاعات مفادها أن المديرية العامة للأمن العام أوقفت المواطنة سالي حافظ التي اقتحمت أحد المصارف في بيروت".وفي وقت سابق، استطاعت المواطنة اللبنانية سالي حافظ، من استعادة وديعتها من مصرف "بلوم بنك"، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن اقتحمت فرعا للمصرف بمنطقة السوديكو في بيروت ملوحة بمسدس مائي ومهددة بإحراق نفسها إذا لم تحصل على وديعتها.وحسب مراسل "سبوتنيك" في لبنان: "استطاعت سالي الحصول على مبلغ 13725 دولارا أمريكيا، وذلك بهدف معالجة شقيقتها نانسي المصابة بالسرطان، لتغادر من بعدها إلى جهة مجهولة".وأكدت سالي، على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، أنها أصبحت خارج لبنان، قائلة "الدولة كلها تحت بيتي وأنا صرت بالمطار بشوفكن بإسطنبول تشاو".ونشرت سالي يوم أمس صورة لشقيقتها على سرير في المستشفى بجانب ابنتها واعدة إياها بالسفر والعلاج.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
الأمن اللبناني: لم يتم توقيف مقتحمة بنك "بلوم" ولم تغادر البلاد
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أصدرت المديرية العامة للأمن اللبناني بيانا أوضحت فيه عددا من المعلومات حول واقعة قيام مواطنة باقتحام بنك بلوم اليوم الأربعاء.
ونقلت صحيفة
"الجمهورية" اللبنانية عن المديرية العامة للأمن بيانا قالت فيه إن هناك "إشاعات مفادها أن المديرية العامة للأمن العام أوقفت المواطنة سالي حافظ التي اقتحمت أحد المصارف في بيروت".
وتابع البيان: "تؤكد المديرية أن هذا الخبر عار من الصحة ولم يتم توقيفها على الإطلاق، كما أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي ".
وفي وقت سابق، استطاعت المواطنة اللبنانية سالي حافظ، من استعادة وديعتها من مصرف "بلوم بنك"، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن اقتحمت فرعا للمصرف
بمنطقة السوديكو في بيروت ملوحة بمسدس مائي ومهددة بإحراق نفسها إذا لم تحصل على وديعتها.
وحسب مراسل "سبوتنيك" في لبنان: "استطاعت سالي الحصول على مبلغ 13725 دولارا أمريكيا، وذلك بهدف معالجة شقيقتها نانسي المصابة بالسرطان، لتغادر من بعدها إلى جهة مجهولة".
وأكدت سالي، على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، أنها أصبحت خارج لبنان، قائلة "الدولة كلها تحت بيتي وأنا صرت بالمطار بشوفكن بإسطنبول تشاو".
ونشرت سالي يوم أمس صورة لشقيقتها على سرير في المستشفى بجانب ابنتها واعدة إياها بالسفر والعلاج.