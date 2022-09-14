https://sputnikarabic.ae/20220914/الاتحاد-الأوروبي-وإسرائيل-يتفقان-على-تبادل-المعلومات-حول-الإرهاب-والجريمة-1067738222.html
الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يتفقان على تبادل المعلومات حول الإرهاب والجريمة
الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يتفقان على تبادل المعلومات حول الإرهاب والجريمة
ووقع سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي حاييم ريغيف، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن استكمال المفاوضات بين الطرفين لتبادل المعلومات حول الإرهاب والجرائم الخطيرة مع... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T14:17+0000
2022-09-14T14:17+0000
2022-09-14T14:17+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ستتيح الاتفاقية التبادل المنتظم والفوري للمعلومات بين الطرفين حول قضايا الجريمة والإرهاب، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف إن "التفاصيل التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات ستعزز قدرات الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي ودولة إسرائيل على مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يتفقان على تبادل المعلومات حول الإرهاب والجريمة
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ووقع سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي حاييم ريغيف، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن استكمال المفاوضات بين الطرفين لتبادل المعلومات حول الإرهاب والجرائم الخطيرة مع اليوروبول.
ستتيح الاتفاقية التبادل المنتظم والفوري للمعلومات بين الطرفين حول قضايا الجريمة والإرهاب، بحسب صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف إن "التفاصيل التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات ستعزز قدرات الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي ودولة إسرائيل على مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة".