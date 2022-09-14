https://sputnikarabic.ae/20220914/البيت-الأبيض-يجب-تزويد-أوكرانيا-بالمساعدة-العسكرية-اللازمة-لمواصلة-الهجمات-1067756751.html
البيت الأبيض: يجب تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية اللازمة "لمواصلة الهجمات"
البيت الأبيض: يجب تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية اللازمة "لمواصلة الهجمات"
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الخميس، أن بلاده بحاجة إلى ضمان حصول أوكرانيا على المساعدة العسكرية اللازمة، لـ... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T23:20+0000
2022-09-14T23:20+0000
2022-09-14T23:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال جون كيربي: "أوكرانيا تنفذ هجمات في دونباس وفي منطقة خيرسون، ونحتاج إلى ضمان تزويدهم بالقدرات العسكرية اللازمة لمواصلة الهجوم".وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أنه سيطلب من الكونغرس 11.7 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.وتلقت أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، في 24 شباط/فبراير الماضي، مساعدات مالية وعسكرية غربية بمليارات الدولارات؛ في محاولة من واشنطن وحلفائها لعرقلة تنفيذ أهداف العملية العسكرية الروسية، المتمثلة في حماية السكان من اضطهاد نظام كييف والقوميين المتشددين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: يجب تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية اللازمة "لمواصلة الهجمات"
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الخميس، أن بلاده بحاجة إلى ضمان حصول أوكرانيا على المساعدة العسكرية اللازمة، لـ "مواصلة الهجوم".
موسكو - سبوتنيك
. وقال جون كيربي: "أوكرانيا تنفذ هجمات في دونباس وفي منطقة خيرسون، ونحتاج إلى ضمان تزويدهم بالقدرات العسكرية اللازمة لمواصلة الهجوم".
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أنه سيطلب من الكونغرس 11.7 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا
.
وتلقت أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، في 24 شباط/فبراير الماضي، مساعدات مالية وعسكرية غربية بمليارات الدولارات؛ في محاولة من واشنطن وحلفائها لعرقلة تنفيذ أهداف العملية العسكرية الروسية، المتمثلة في حماية السكان من اضطهاد نظام كييف والقوميين المتشددين.