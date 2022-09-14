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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220914/البيت-الأبيض-يجب-تزويد-أوكرانيا-بالمساعدة-العسكرية-اللازمة-لمواصلة-الهجمات-1067756751.html
البيت الأبيض: يجب تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية اللازمة "لمواصلة الهجمات"
البيت الأبيض: يجب تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية اللازمة "لمواصلة الهجمات"
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الخميس، أن بلاده بحاجة إلى ضمان حصول أوكرانيا على المساعدة العسكرية اللازمة، لـ... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T23:20+0000
2022-09-14T23:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال جون كيربي: "أوكرانيا تنفذ هجمات في دونباس وفي منطقة خيرسون، ونحتاج إلى ضمان تزويدهم بالقدرات العسكرية اللازمة لمواصلة الهجوم".وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أنه سيطلب من الكونغرس 11.7 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.وتلقت أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، في 24 شباط/فبراير الماضي، مساعدات مالية وعسكرية غربية بمليارات الدولارات؛ في محاولة من واشنطن وحلفائها لعرقلة تنفيذ أهداف العملية العسكرية الروسية، المتمثلة في حماية السكان من اضطهاد نظام كييف والقوميين المتشددين.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: يجب تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية اللازمة "لمواصلة الهجمات"

23:20 GMT 14.09.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLAالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLA
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الخميس، أن بلاده بحاجة إلى ضمان حصول أوكرانيا على المساعدة العسكرية اللازمة، لـ "مواصلة الهجوم".
موسكو - سبوتنيك. وقال جون كيربي: "أوكرانيا تنفذ هجمات في دونباس وفي منطقة خيرسون، ونحتاج إلى ضمان تزويدهم بالقدرات العسكرية اللازمة لمواصلة الهجوم".
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أنه سيطلب من الكونغرس 11.7 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.
وتلقت أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، في 24 شباط/فبراير الماضي، مساعدات مالية وعسكرية غربية بمليارات الدولارات؛ في محاولة من واشنطن وحلفائها لعرقلة تنفيذ أهداف العملية العسكرية الروسية، المتمثلة في حماية السكان من اضطهاد نظام كييف والقوميين المتشددين.
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