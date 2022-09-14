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https://sputnikarabic.ae/20220914/الفصائل-الفلسطينية-في-قطاع-غزة-تدشن-ممرا-مائيا-وتطالب-بحقوق-الفلسطينيين-في-الغاز-1067721145.html
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تدشن ممرا مائيا وتطالب بحقوق الفلسطينيين في الغاز
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تدشن ممرا مائيا وتطالب بحقوق الفلسطينيين في الغاز
دشنت الفصائل الفلسطينية ممراً مائياً في قطاع غزة، والذي يحلم الفلسطينيون بإنشائه لتمكينهم من حقهم بالحركة والسفر، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T12:09+0000
2022-09-14T12:09+0000
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وطالبت الفصائل بحق الفلسطينيين بالغاز الطبيعي من الحقول المقابلة لساحل القطاع، جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات فصائلية وشعبية ومجتمعية بميناء غزة، رفضاً للحصار الإسرائيلي وللمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في الثروات الطبيعية في حقول الغاز والممر المائي.وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان لوكالة "سبوتنيك" إنَّ "الفصائل خرجت اليوم لتوجه رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي؛ بأن الحصار المفروض يحول القطاع إلى قنبلة موقوته".وأضاف: "لن تقف الفصائل مكتوفة الأيدي أمام سرقة غاز غزة أو نهب ثرواتها الطبيعية".وتابع رضوان "كذلك نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بحق غزة بالميناء والممر البحري والغاز، وستتواصل هذه الفعاليات وتحميها المقاومة لكسر الحصار عن القطاع".ورفع المشاركون في الفعالية شعارات ولافتات تؤكد على الحق الفلسطيني في استخراج الغاز الطبيعي من حقول الغاز المحاذية للقطاع، والمطالبة بتشغيل الميناء البحري، وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش لـ"سبوتنيك": "من غير العدل أن ينهب الغاز في قطاع غزة ليضيء شوارع أوروبا بينما تبيت غزة في الظلام".وأضاف: "المطلوب إعطاء الفلسطينيين حقهم في الغاز وتدشين طريق الأمل أو الممر البحري ليكون بوابة القطاع على العالم".وتخلل الفعالية تسيير مراكب بحرية في حوض ميناء غزة بالتزامن مع إطلاق طائرة مسيرة من طراز "شهاب" تابعة للمقاومة الفلسطينية في أجواء الميناء، وهو ما يحمل رسائل من قبل الفصائل الفلسطينية في كيفية التعامل مع هذا الملف، وإعطائه أولوية خلال الفترة القادمة.
https://sputnikarabic.ae/20210214/الكشف-عن-تفاصيل-اتفاق-دولي-لتوريد-الغاز-الإسرائيلي-لمحطة-توليد-الكهرباء-في-غزة-1048112361.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تدشن ممرا مائيا وتطالب بحقوق الفلسطينيين في الغاز

12:09 GMT 14.09.2022
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Ajwad Jradat
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دشنت الفصائل الفلسطينية ممراً مائياً في قطاع غزة، والذي يحلم الفلسطينيون بإنشائه لتمكينهم من حقهم بالحركة والسفر، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض.
وطالبت الفصائل بحق الفلسطينيين بالغاز الطبيعي من الحقول المقابلة لساحل القطاع، جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات فصائلية وشعبية ومجتمعية بميناء غزة، رفضاً للحصار الإسرائيلي وللمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في الثروات الطبيعية في حقول الغاز والممر المائي.
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
1/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
2/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
3/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
4/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
5/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
6/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
7/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
8/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
1/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
2/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
3/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
4/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
5/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
6/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
7/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
8/8
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان لوكالة "سبوتنيك" إنَّ "الفصائل خرجت اليوم لتوجه رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي؛ بأن الحصار المفروض يحول القطاع إلى قنبلة موقوته".
وأضاف: "لن تقف الفصائل مكتوفة الأيدي أمام سرقة غاز غزة أو نهب ثرواتها الطبيعية".
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
1/6
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
2/6
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
3/6
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
4/6
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
5/6
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي
6/6
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
1/6
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
2/6
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
3/6
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
4/6
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
5/6
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
6/6
© Ajwad Jradat
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
وتابع رضوان "كذلك نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بحق غزة بالميناء والممر البحري والغاز، وستتواصل هذه الفعاليات وتحميها المقاومة لكسر الحصار عن القطاع".
ورفع المشاركون في الفعالية شعارات ولافتات تؤكد على الحق الفلسطيني في استخراج الغاز الطبيعي من حقول الغاز المحاذية للقطاع، والمطالبة بتشغيل الميناء البحري، وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش لـ"سبوتنيك": "من غير العدل أن ينهب الغاز في قطاع غزة ليضيء شوارع أوروبا بينما تبيت غزة في الظلام".
وأضاف: "المطلوب إعطاء الفلسطينيين حقهم في الغاز وتدشين طريق الأمل أو الممر البحري ليكون بوابة القطاع على العالم".
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وتخلل الفعالية تسيير مراكب بحرية في حوض ميناء غزة بالتزامن مع إطلاق طائرة مسيرة من طراز "شهاب" تابعة للمقاومة الفلسطينية في أجواء الميناء، وهو ما يحمل رسائل من قبل الفصائل الفلسطينية في كيفية التعامل مع هذا الملف، وإعطائه أولوية خلال الفترة القادمة.
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