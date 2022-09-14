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https://sputnikarabic.ae/20220914/توقف-الاشتباكات-الحدودية-بين-قيرغيزستان-وطاجيكستان-صباحا-دون-وقوع-إصابات-في-الأرواح--1067700642.html
توقف الاشتباكات الحدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان صباحا دون وقوع إصابات في الأرواح
توقف الاشتباكات الحدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان صباحا دون وقوع إصابات في الأرواح
أعلن جهاز الأمن القومي القرغيزي، صباح اليوم الأربعاء، حصول تبادل لإطلاق النار على الحدود بين عناصر حرس الحدود القيرغيزستاني والطاجيكستاني. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T05:32+0000
2022-09-14T05:32+0000
العالم
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وقال المتحدث باسم الأمن القومي القرغيزي "وقع اشتباك مسلح على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان وتحديدا في بولاك باشي في منطقة باتكين"، مشيرا إلى أن حرس حدود البلدين اتخذت مواقع قتالية وتجاهل حرس الحدود الطاجيكستاني المطالب القانونية للجانب القيرغيزي بمغادرة الإقليم".وأضاف قائلا: "ردا على ذلك استخدم حرس الحدود التابع لجهاز الأمن القومي في قيرغيزستان الأسلحة الرشاشة وبدأ تبادل إطلاق النار بين الطرفين".وفي سياق متصل، أعلنت سلطات منطقة باتكين في قيرغيزستان عن توقف الاشتباكات المسلحة بين الطرفين والمنطقة هادئة".وقال حاكم منطقة باتكين في قيرغيزستان، عبد الكريم أليمبايف، لوكالة "سبوتنيك" إن الاشتباكات بين الطرفين لن تسفر عن إصابات في الأرواح.كما أعلن رئيس منطقة صغد في طاجيكستان، رجببوي أحمدزودا، أن ممثلي السلطات الحدودية في البلدين على تواصل مستمر ويعملون على حل القضايا العالقة.
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العالم
العالم

توقف الاشتباكات الحدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان صباحا دون وقوع إصابات في الأرواح

05:32 GMT 14.09.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورمناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان
مناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن جهاز الأمن القومي القرغيزي، صباح اليوم الأربعاء، حصول تبادل لإطلاق النار على الحدود بين عناصر حرس الحدود القيرغيزستاني والطاجيكستاني.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي القرغيزي "وقع اشتباك مسلح على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان وتحديدا في بولاك باشي في منطقة باتكين"، مشيرا إلى أن حرس حدود البلدين اتخذت مواقع قتالية وتجاهل حرس الحدود الطاجيكستاني المطالب القانونية للجانب القيرغيزي بمغادرة الإقليم".
وأضاف قائلا: "ردا على ذلك استخدم حرس الحدود التابع لجهاز الأمن القومي في قيرغيزستان الأسلحة الرشاشة وبدأ تبادل إطلاق النار بين الطرفين".
وفي سياق متصل، أعلنت سلطات منطقة باتكين في قيرغيزستان عن توقف الاشتباكات المسلحة بين الطرفين والمنطقة هادئة".
وقال حاكم منطقة باتكين في قيرغيزستان، عبد الكريم أليمبايف، لوكالة "سبوتنيك" إن الاشتباكات بين الطرفين لن تسفر عن إصابات في الأرواح.
كما أعلن رئيس منطقة صغد في طاجيكستان، رجببوي أحمدزودا، أن ممثلي السلطات الحدودية في البلدين على تواصل مستمر ويعملون على حل القضايا العالقة.
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