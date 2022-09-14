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تونس... إيقاف القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز

تونس... إيقاف القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز

كشفت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، عن توقيف القيادي في حركة النهضة والنائب السابق بالبرلمان، الحبيب اللوز. 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T13:37+0000

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وأوضح المكلف بالإعلام في حركة النهضة عبد الفتاح الطاغوتي في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه تم اليوم الأربعاء إيقاف القيادي في حركة النهضة والنائب السابق بالبرلمان، الحبيب اللوز وذلك من طرف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.وأضاف الطاغوتي أن "عملية الإيقاف تأتي على خلفية التحقيقات المتعلقة بشبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج تونس".ويعود ملف القضية إلى شكاية كانت تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي العام الماضي حول شبكات التسفير.

https://sputnikarabic.ae/20220717/تونس-ما-حقيقة-ضلوع-قياديين-من-حركة-النهضة-في-تبييض-الأموال-والإرهاب-تحت-غطاء-جمعية-نماء-الخيرية؟-1065202810.html

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