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تونس... إيقاف القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز
تونس... إيقاف القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز
كشفت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، عن توقيف القيادي في حركة النهضة والنائب السابق بالبرلمان، الحبيب اللوز. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T13:37+0000
2022-09-14T13:37+0000
أخبار تونس اليوم
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وأوضح المكلف بالإعلام في حركة النهضة عبد الفتاح الطاغوتي في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه تم اليوم الأربعاء إيقاف القيادي في حركة النهضة والنائب السابق بالبرلمان، الحبيب اللوز وذلك من طرف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.وأضاف الطاغوتي أن "عملية الإيقاف تأتي على خلفية التحقيقات المتعلقة بشبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج تونس".ويعود ملف القضية إلى شكاية كانت تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي العام الماضي حول شبكات التسفير.
https://sputnikarabic.ae/20220717/تونس-ما-حقيقة-ضلوع-قياديين-من-حركة-النهضة-في-تبييض-الأموال-والإرهاب-تحت-غطاء-جمعية-نماء-الخيرية؟-1065202810.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس... إيقاف القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز

13:37 GMT 14.09.2022
© Sputnik . MARIAM GDIRأنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . MARIAM GDIR
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كشفت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، عن توقيف القيادي في حركة النهضة والنائب السابق بالبرلمان، الحبيب اللوز.
وأوضح المكلف بالإعلام في حركة النهضة عبد الفتاح الطاغوتي في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه تم اليوم الأربعاء إيقاف القيادي في حركة النهضة والنائب السابق بالبرلمان، الحبيب اللوز وذلك من طرف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.
وأضاف الطاغوتي أن "عملية الإيقاف تأتي على خلفية التحقيقات المتعلقة بشبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج تونس".
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
تونس: ما حقيقة ضلوع قياديين من حركة النهضة في تبييض الأموال والإرهاب تحت غطاء "جمعية نماء الخيرية"؟
17 يوليو, 21:50 GMT
ويعود ملف القضية إلى شكاية كانت تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي العام الماضي حول شبكات التسفير.
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