https://sputnikarabic.ae/20220914/حماس-تكشف-تفاصيل-رسالة-نصية-سلمها-إسماعيل-هنية-إلى-وزير-الخارجية-الروسي-في-موسكو-1067701614.html

"حماس" تكشف تفاصيل رسالة نصية سلمها إسماعيل هنية إلى وزير الخارجية الروسي في موسكو

"حماس" تكشف تفاصيل رسالة نصية سلمها إسماعيل هنية إلى وزير الخارجية الروسي في موسكو

كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سلم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة نصية... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T07:13+0000

2022-09-14T07:13+0000

2022-09-14T07:13+0000

روسيا

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003531_0:210:2897:1839_1920x0_80_0_0_6b8ab96293ff33f5bf4c02c2d67fd10b.jpg

وقال النونو، خلال مقابلة مع قناة الأقصى الفضائية، إن "زيارة وفد حماس إلى موسكو تكتسب أهمية حقيقية من حيث الهدف والمكان والزمان"، مضيفا: "أننا أمام زيارة إلى روسيا وهي دولة عظمى لها مكانتها وتأثير كبير في المنطقة وعلى مستوى العالم والقرار الدولي".وأشار إلى أن "وفد الحركة يحمل معه الكثير من القضايا المهمة التي يجري مناقشتها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين في الداخل والخارج والاستيطان وقضية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية".واعتبر أن القضية الأهم هي وجود الاحتلال برمته، إذ آن الأوان لإنهاء وجود الاحتلال وأن يعود هذا الملف بقوة للمحافل الدولية ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بهذا الصدد.وأشار إلى أن "توقيت الزيارة في هذا الوقت الحساس الذي تنشغل فيه روسيا بالعملية العسكرية في أوكرانيا والتطورات السياسية في المنطقة دليل على التأثير الدولي للقضية الفلسطينية بشكل عام وحركة حماس بشكل خاص".وأوضح النونو أن هناك "نقطة أساسية جرى بحثها خلال اللقاءات، وهي تطوير العلاقة مع روسيا وإحداث التوازن المهم والإيجابي للدور الروسي لصالح القضية الفلسطينية، لا سيما وأن المواقف الروسية كانت دومًا داعمة للحق والشعب الفلسطيني ورافضة للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات بحقه".واستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين الماضي، وفد حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، والوفد المرافق له.صرحت الخارجية الروسية في بيان نشر بموقعها الرسمي: "استقبل وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف يوم 12 سبتمبر/ أيلول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الموجود في موسكو على رأس وفد من هذه الحركة الفلسطينية".وأشار البيان إلى أنه "خلال المحادثة، أعير اهتمام لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على القضية الفلسطينية"."وشدد الجانب الروسي على أهمية الإسراع باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية إلى البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانون الدولي المعترف به عالميا، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية".وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، قد وصل السبت، إلى العاصمة الروسية موسكو، برفقة وفد من قيادة الحركة.وبحسب البيان، فإن وفد الحركة يضم كلا من صالح عاروري، نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، وماهر صلاح.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم