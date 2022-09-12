https://sputnikarabic.ae/20220912/لافروف-يلتقي-وفد-حركة-حماس-برئاسة-إسماعيل-هنية-1067651468.html
لافروف يستقبل وفد حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية
لافروف يستقبل وفد حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية
استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، وفد حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، والوفد المرافق له. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T17:22+0000
2022-09-12T17:22+0000
2022-09-12T18:03+0000
روسيا
العالم العربي
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صرحت الخارجية الروسية في بيان نشر بموقعها الرسمي: "استقبل وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف يوم 12 سبتمبر/ أيلول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الموجود في موسكو على رأس وفد من هذه الحركة الفلسطينية".وأشار البيان إلى أنه "خلال المحادثة، أعير اهتمام لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على القضية الفلسطينية".وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، قد وصل السبت، إلى العاصمة الروسية موسكو، برفقة وفد من قيادة الحركة.قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة "حماس"، في بيان صحفي، إن هنية وصل إلى موسكو في زيارة يعتزم خلالها لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من القادة والمسؤولين الروس.وبحسب البيان، فإن وفد الحركة يضم كلا من صالح عاروري، نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، وماهر صلاح.وأضاف النونو أن الزيارة تأتي "في وقت شديد الأهمية على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ سيجري بحث المستجدات الدولية والمتغيرات المتعلقة بالمنطقة وتأثيراتها على القضية الفلسطينية"، مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقة مع روسيا ومواقفها من فلسطين.
https://sputnikarabic.ae/20220910/إسماعيل-هنية-يصل-موسكو-على-رأس-وفد-من-قيادة-حركة-حماس-1067564117.html
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روسيا, العالم العربي
لافروف يستقبل وفد حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية
17:22 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 18:03 GMT 12.09.2022) تابعنا عبر
استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، وفد حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، والوفد المرافق له.
صرحت الخارجية الروسية في بيان نشر بموقعها الرسمي: "استقبل وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف يوم 12 سبتمبر/ أيلول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الموجود في موسكو على رأس وفد من هذه الحركة الفلسطينية".
وأشار البيان إلى أنه "خلال المحادثة، أعير اهتمام لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على القضية الفلسطينية".
"وشدد الجانب الروسي على أهمية الإسراع باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية إلى البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانون الدولي المعترف به عالميا، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية".
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، قد وصل السبت، إلى العاصمة الروسية موسكو، برفقة وفد من قيادة الحركة.
قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة "حماس"، في بيان صحفي، إن هنية وصل إلى موسكو في زيارة
يعتزم خلالها لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من القادة والمسؤولين الروس.
وبحسب البيان، فإن وفد الحركة يضم كلا من صالح عاروري، نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، وماهر صلاح.
وأشار النونو إلى أن "هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الروسية سوف تستمر عدة أيام، وتستهدف بحث آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية".
وأضاف النونو أن الزيارة تأتي "في وقت شديد الأهمية على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ سيجري بحث المستجدات الدولية والمتغيرات المتعلقة بالمنطقة وتأثيراتها على القضية الفلسطينية"، مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقة مع روسيا ومواقفها من فلسطين.