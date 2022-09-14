https://sputnikarabic.ae/20220914/مصير-الائتلاف-السوري-المعارض-بعد-طرده-من-تركيا-1067740488.html
مصير "الائتلاف السوري المعارض" بعد طرده من تركيا
مصير "الائتلاف السوري المعارض" بعد طرده من تركيا
نناقش في هذه الحلقة: كييف تطالب بضمانات أمنية وروسيا ترفض؛ تركيا تبلغ الائتلاف السوري المعارض بمغادرة البلاد وتوقف تمويله؛ وفيات بانتشار الكوليرا في سوريا... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T15:03+0000
2022-09-14T15:03+0000
2022-09-14T15:03+0000
راديو
بلا قيود
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مصير "الائتلاف السوري المعارض" بعد طرده من تركيا
مصير "الائتلاف السوري المعارض" بعد طرده من تركيا
قالت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" إن جهاز الاستخبارات التركي أبلغ أعضاء ما يسمى (الائتلاف السوري المعارض) بضرورة مغادرة الأراضي التركية قبل نهاية العام الجاري، وأوقف تمويله.خلال مداخلة مع "بلا قيود"، علق المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو على الموضوع بقوله:كييف تطرح ضمانات أمنية مرفوضة من موسكونشر مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مسودة مشروع للضمانات الأمنية، تتضمن التزام الدول الموقعة بتقديم مساعدات عسكرية لكييف حال تعرضها لاعتداء بالإضافة إلى وضع شروط زمنية للدول الضامنة، وتوقيع اتفاقيات أمنية إقليمية إضافية في منطقة البحر الأسود مع كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا.حول هذا الموضوع، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا لـ"سبوتنيك":وأضافت زاخاروفا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
مصير "الائتلاف السوري المعارض" بعد طرده من تركيا
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نناقش في هذه الحلقة: كييف تطالب بضمانات أمنية وروسيا ترفض؛ تركيا تبلغ الائتلاف السوري المعارض بمغادرة البلاد وتوقف تمويله؛ وفيات بانتشار الكوليرا في سوريا ومنظمة الصحة العالمية تحذر من خطرها.
قالت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" إن جهاز الاستخبارات التركي أبلغ أعضاء ما يسمى (الائتلاف السوري المعارض) بضرورة مغادرة الأراضي التركية قبل نهاية العام الجاري، وأوقف تمويله.
خلال مداخلة مع "بلا قيود"، علق المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو على الموضوع بقوله:
"الأمور الاقتصادية تبقى بعيدة عن السياسية، فالأمر متعلق بشخصيات سياسية، وناشطين سياسين وعسكريين، أما بالنسبة لمن لديهم استثمارات داخل تركيا، فهذا موضوع آخر، كما حدث مع بعض القيادات في حركة "حماس" بعد إخراجهم من تركيا، وأظن أن ما تسعى إليه أنقرة وبدعم من موسكو، هو إيجاد حوار مباشر حقيقي دون وساطة بين الائتلاف والقيادة في دمشق، وهذا سيكون مهما لتركيا بشكل عام ".
كييف تطرح ضمانات أمنية مرفوضة من موسكو
نشر مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مسودة مشروع للضمانات الأمنية، تتضمن التزام الدول الموقعة بتقديم مساعدات عسكرية لكييف حال تعرضها لاعتداء بالإضافة إلى وضع شروط زمنية للدول الضامنة، وتوقيع اتفاقيات أمنية إقليمية إضافية في منطقة البحر الأسود مع كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا.
حول هذا الموضوع، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا لـ"سبوتنيك":
" يتحدثون عن مساعدات عسكرية، هي بالفعل حاليا تتم، بمعنى أنه تجري عمليات توريد الأسلحة إلى أوكرانيا دون توقف من الدول الغربية. المساعدة المالية التي تتلقاها أوكرانيا الآن بجميع أشكالها، سواء كانت تحويلات مالية، أو أسلحة، أو قروضاً، هي مساعدات هائلة لم يسمع بها أحد لدرجة أنه لا يوجد مثيل لها في التاريخ الحديث. والدول الغربية وضعت نفسها بالكامل رهينة وعودها المدمرة، بحيث باتت مجبرة على مواصلة هذا النوع والكم من المساعدة لنظام كييف، وهذا الأمر بمثابة محرقة ستحولها إلى رماد. وياللمفارقة البلدان التي تريد تقديم المساعدة تفكر الآن في كيفية قضاء شعوبها فصل الشتاء".
"الوضع يشبه حقيقة قرع الطبول. فنحن نتحدث عن الدول التي تطلق على نفسها تسمية بلدان متقدمة، وهي تجتمع حالياً وتفكر في كيفية البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، والقضية لا تكمن في أنه هناك نيزك سقط ودمر طاقة هذه الدول... وليس بسبب فيضان نهر الراين والدانوب أو البحر الأبيض المتوسط التي غمرت مياهها محطات الطاقة. لا ... ولكن لأن المأساة أكبر من ذلك بكثير، والتي جاءت على شكل معلمين من واشنطن أخبروا الاتحاد الأوروبي كيف يعيش وماذا يفعل؟ وبالتالي تراجعت البلدان المتقدمة على الفور إلى مستوى البلدان المتخلفة التي لا تعرف كيف تنظم عملية التدفئة في بيوتها".
التفاصيل في الملف الصوتي...