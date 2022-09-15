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السعودية… اكتشاف مواقع جديدة لخامي الذهب والنحاس بمنطقة المدينة المنورة
السعودية… اكتشاف مواقع جديدة لخامي الذهب والنحاس بمنطقة المدينة المنورة
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، في السعودية، اكتشافات مواقع جديدة لخامي الذهب والنحاس بمنطقة المدينة المنورة. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:00+0000
2022-09-15T12:00+0000
السعودية
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وأكد مركز المسح والتنقيب عن المعادن، بمشروع نشأة الرواسب المعدنية بالمملكة، أن هذه الاكتشافات ستسرع وتيرة الاستثمار التعديني في المملكة وبالتالي تدعم الرؤية والاقتصاد الوطني.ولفتت إلى أن هذه المواقع الجديدة لخامي الذهب والنحاس تم اكتشافها في منطقة المدينة المنورة.وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تمثلت الاكتشافات بوجود خام الذهب ضمن حدود أبا الرحا "درع أم البراك اقليم الحجاز" بمنطقة المدينة المنورة.وأشارت إلى أن "هذا الاكتشاف يعد حدثاً مهماً في تلك المنطقة، وتشكل امتدادا طبيعيا لدرز نكاسيب على الجانب الآخر من البحر الأحمر في الدرع العربي النوبي، وكذلك جرى، اكتشاف خام النحاس".وقالت الهيئة إن هذه الاكتشافات في أربعة مواقع بمنطقة المضيق بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، "إمكانات مبشرة لرواسب النحاس الخاصة، من معدن الكالكوسيت (Cu2S)، المنبث، وكذلك بعض من معادن كربونات النحاس الثانوية مثل الملاكيت والأزوريت وطرق استضافتها داخل المنكشفات الصخرية داخل عروق الكوارتز التي تنتمي للكبريتيدات الكتلية".وأكدت الهيئة أن هذه الاكتشافات الوطنية تعد حدثًا مميزًا تضيفها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى قائمة الاكتشافات خلال عام 2022، والتي ستسرع وتيرة الاستثمار التعديني في المملكة وبالتالي تدعم الرؤية والاقتصاد الوطني.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي

السعودية… اكتشاف مواقع جديدة لخامي الذهب والنحاس بمنطقة المدينة المنورة

12:00 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsynمنجم نحاس
منجم نحاس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، في السعودية، اكتشافات مواقع جديدة لخامي الذهب والنحاس بمنطقة المدينة المنورة.
وأكد مركز المسح والتنقيب عن المعادن، بمشروع نشأة الرواسب المعدنية بالمملكة، أن هذه الاكتشافات ستسرع وتيرة الاستثمار التعديني في المملكة وبالتالي تدعم الرؤية والاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أن هذه المواقع الجديدة لخامي الذهب والنحاس تم اكتشافها في منطقة المدينة المنورة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تمثلت الاكتشافات بوجود خام الذهب ضمن حدود أبا الرحا "درع أم البراك اقليم الحجاز" بمنطقة المدينة المنورة.
وأشارت إلى أن "هذا الاكتشاف يعد حدثاً مهماً في تلك المنطقة، وتشكل امتدادا طبيعيا لدرز نكاسيب على الجانب الآخر من البحر الأحمر في الدرع العربي النوبي، وكذلك جرى، اكتشاف خام النحاس".
وقالت الهيئة إن هذه الاكتشافات في أربعة مواقع بمنطقة المضيق بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، "إمكانات مبشرة لرواسب النحاس الخاصة، من معدن الكالكوسيت (Cu2S)، المنبث، وكذلك بعض من معادن كربونات النحاس الثانوية مثل الملاكيت والأزوريت وطرق استضافتها داخل المنكشفات الصخرية داخل عروق الكوارتز التي تنتمي للكبريتيدات الكتلية".
وأكدت الهيئة أن هذه الاكتشافات الوطنية تعد حدثًا مميزًا تضيفها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى قائمة الاكتشافات خلال عام 2022، والتي ستسرع وتيرة الاستثمار التعديني في المملكة وبالتالي تدعم الرؤية والاقتصاد الوطني.
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