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https://sputnikarabic.ae/20220915/امرأة-تدخل-في-معركة-مع-ثعبان-ضخم-فيديو-1067801740.html
امرأة تدخل في معركة مع ثعبان ضخم... فيديو
امرأة تدخل في معركة مع ثعبان ضخم... فيديو
وثقت كاميرات المراقبة في أحد المباني في تايلاند لحظة مرعبة عندما قفز ثعبان ضخم على امرأة، غارسا أنيابه في قدمها، ما دفعها للدخول في معركة سريعة معه للتخلص منه. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T18:58+0000
2022-09-15T18:58+0000
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وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن الحادث وقع يوم 12 سبتمبر الجاري، داخل مبنى إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية في العاصمة التايلاندية بانكوك.وفي الفيديو، تظهر 3 نساء تايلانديات يسرن في ممر داخل أحد المباني، ثم تقترب إحداهن من عربة صغيرة وفجأة ينقض ثعبان ضخم عليها، ويغرس أنيابه بقوة في قدمها.لكن المرأة لا تستسلم، بل تدخل في معركة حياة أو موت، محاولة تخليص قدمها من أنيابه، فتضرب بقدمها الثعبان، حتى تتمكن من التخلص منه في النهاية.وأثناء ذلك كانت زميلتيها تتراجعان مبتعدتين في رعب وذهول مما يحدث.ووفقا لـ"ديلي ميل"، شوهدت المرأة في وقت لاحق وهي تتلوى من الألم، وتبتعد عن مكان الهجوم داخل المبنى.وتُظهر صور التقطت بعد الحادث، أن المرأة أصيبت بجروح عميقة في قدمها من أنياب الثعبان.وتعليقا على الواقعة، قال متحدث باسم الحكومة، إن الثعبان ربما تسلل إلى داخل المبنى، موضحا أن العواصف الموسمية بين شهري يونيو وأكتوبر، تتسبب بفيضانات واسعة النطاق في تايلاند، ما يجعل المناطق السكنية في العاصمة بانكوك معرضة لغزو من حيوانات الحياة البرية، لا سيما الثعابين والكوبرا.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

امرأة تدخل في معركة مع ثعبان ضخم... فيديو

18:58 GMT 15.09.2022
CC0 / pixabay / ثعبان تعيس ينهي حياته منتحرا تحت عجلات القطار
ثعبان تعيس ينهي حياته منتحرا تحت عجلات القطار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
CC0 / pixabay /
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وثقت كاميرات المراقبة في أحد المباني في تايلاند لحظة مرعبة عندما قفز ثعبان ضخم على امرأة، غارسا أنيابه في قدمها، ما دفعها للدخول في معركة سريعة معه للتخلص منه.
وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن الحادث وقع يوم 12 سبتمبر الجاري، داخل مبنى إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وفي الفيديو، تظهر 3 نساء تايلانديات يسرن في ممر داخل أحد المباني، ثم تقترب إحداهن من عربة صغيرة وفجأة ينقض ثعبان ضخم عليها، ويغرس أنيابه بقوة في قدمها.
لكن المرأة لا تستسلم، بل تدخل في معركة حياة أو موت، محاولة تخليص قدمها من أنيابه، فتضرب بقدمها الثعبان، حتى تتمكن من التخلص منه في النهاية.
وأثناء ذلك كانت زميلتيها تتراجعان مبتعدتين في رعب وذهول مما يحدث.
ووفقا لـ"ديلي ميل"، شوهدت المرأة في وقت لاحق وهي تتلوى من الألم، وتبتعد عن مكان الهجوم داخل المبنى.
وتُظهر صور التقطت بعد الحادث، أن المرأة أصيبت بجروح عميقة في قدمها من أنياب الثعبان.
وتعليقا على الواقعة، قال متحدث باسم الحكومة، إن الثعبان ربما تسلل إلى داخل المبنى، موضحا أن العواصف الموسمية بين شهري يونيو وأكتوبر، تتسبب بفيضانات واسعة النطاق في تايلاند، ما يجعل المناطق السكنية في العاصمة بانكوك معرضة لغزو من حيوانات الحياة البرية، لا سيما الثعابين والكوبرا.
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