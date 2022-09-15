https://sputnikarabic.ae/20220915/بيسكوف-ينفي-مزاعم-صحيفة-صن-البريطانية-بشأن-تعرض-الرئيس-الروسي-لمحاولة-اغتيال--1067802150.html
بيسكوف ينفي مزاعم صحيفة "صن" البريطانية بشأن تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال
بيسكوف ينفي مزاعم صحيفة "صن" البريطانية بشأن تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ما نشرته صحيفة "صن" بشأن مزاعم تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال يوم أمس. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T19:15+0000
2022-09-15T19:15+0000
2022-09-15T19:15+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وكتبت "صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه في يوم الأربعاء، في العاصمة موسكو، كانت هناك محاولة استهدفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعمت أنه انفجر شيء ما في طريق موكبه.ولدى سؤال بيسكوف عن صحة هذه المزاعم، أجاب بالنفي: لا. هذا وطار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس إلى سمرقند الأوزبكستانية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك محادثات مع الرئيس الصيني، ومن المنتظر أن يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون ويعقد اجتماعات مع الرئيس التركي ورئيس الوزراء الهندي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بيسكوف ينفي مزاعم صحيفة "صن" البريطانية بشأن تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال
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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ما نشرته صحيفة "صن" بشأن مزاعم تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال يوم أمس.
وكتبت
"صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه في يوم الأربعاء، في العاصمة موسكو، كانت هناك محاولة استهدفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعمت أنه انفجر شيء ما في طريق موكبه.
ولدى سؤال بيسكوف عن صحة هذه المزاعم، أجاب بالنفي: لا.
هذا وطار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس إلى سمرقند الأوزبكستانية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك محادثات مع الرئيس الصيني، ومن المنتظر أن يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون ويعقد اجتماعات مع الرئيس التركي ورئيس الوزراء الهندي.