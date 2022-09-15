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https://sputnikarabic.ae/20220915/بيسكوف-ينفي-مزاعم-صحيفة-صن-البريطانية-بشأن-تعرض-الرئيس-الروسي-لمحاولة-اغتيال--1067802150.html
بيسكوف ينفي مزاعم صحيفة "صن" البريطانية بشأن تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال
بيسكوف ينفي مزاعم صحيفة "صن" البريطانية بشأن تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ما نشرته صحيفة "صن" بشأن مزاعم تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال يوم أمس. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T19:15+0000
2022-09-15T19:15+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وكتبت "صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه في يوم الأربعاء، في العاصمة موسكو، كانت هناك محاولة استهدفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعمت أنه انفجر شيء ما في طريق موكبه.ولدى سؤال بيسكوف عن صحة هذه المزاعم، أجاب بالنفي: لا. هذا وطار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس إلى سمرقند الأوزبكستانية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك محادثات مع الرئيس الصيني، ومن المنتظر أن يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون ويعقد اجتماعات مع الرئيس التركي ورئيس الوزراء الهندي.
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بيسكوف ينفي مزاعم صحيفة "صن" البريطانية بشأن تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال

19:15 GMT 15.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل أوزبكستان ويلتقي مع رئيسها سادير جاباروف في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل أوزبكستان ويلتقي مع رئيسها سادير جاباروف في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ما نشرته صحيفة "صن" بشأن مزاعم تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال يوم أمس.
وكتبت "صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه في يوم الأربعاء، في العاصمة موسكو، كانت هناك محاولة استهدفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعمت أنه انفجر شيء ما في طريق موكبه.
ولدى سؤال بيسكوف عن صحة هذه المزاعم، أجاب بالنفي: لا.
هذا وطار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس إلى سمرقند الأوزبكستانية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك محادثات مع الرئيس الصيني، ومن المنتظر أن يحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون ويعقد اجتماعات مع الرئيس التركي ورئيس الوزراء الهندي.
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