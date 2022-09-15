https://sputnikarabic.ae/20220915/سقوط-أحد-الحراس-أمام-نعش-إليزابيث-بعد-فقدانه-الوعي-خلال-مناوبته-فيديو-1067758821.html
سقوط أحد الحراس أمام نعش إليزابيث بعد فقدانه الوعي خلال مناوبته... فيديو
سقوط أحد الحراس أمام نعش إليزابيث بعد فقدانه الوعي خلال مناوبته... فيديو
تعرض أحد أفراد الحرس الملكي البريطاني لحالة إغماء خلال قيامه بواجبه أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية في قصر ويستمنستر. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T06:29+0000
2022-09-15T06:29+0000
2022-09-15T06:31+0000
بريطانيا
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وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الحارس أغمي عليه خلال قيامه بواجبه بجوار نعش الملكة وأن الحارس قبل الحادثة نزل لفترة وجيزة عن المنصة وعاد لمكانه مع حارس آخر كان من المفترض أن يحل مكانه.وأضافت الصحيفة إلى أن الشرطة سارعت لمساعدة الحارس، هذا ويتم حراسة التابوت الذي يحمل جثمان إليزابيث الثانية على مدار الساعة من قبل وحدات من الحرس الشخصي للملك البريطاني وفرقة الحرس الملكي والحراس الاحتفاليين لبرج لندن. ويتغير الحراس كل ست ساعات.
بريطانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
سقوط أحد الحراس أمام نعش إليزابيث بعد فقدانه الوعي خلال مناوبته... فيديو
06:29 GMT 15.09.2022 (تم التحديث: 06:31 GMT 15.09.2022) تابعنا عبر
تعرض أحد أفراد الحرس الملكي البريطاني لحالة إغماء خلال قيامه بواجبه أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية في قصر ويستمنستر.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الحارس أغمي عليه خلال قيامه بواجبه بجوار نعش الملكة وأن الحارس قبل الحادثة نزل لفترة وجيزة عن المنصة وعاد لمكانه مع حارس آخر كان من المفترض أن يحل مكانه.
وأضافت الصحيفة إلى أن الشرطة سارعت لمساعدة الحارس، هذا ويتم حراسة التابوت الذي يحمل جثمان إليزابيث الثانية على مدار الساعة من قبل وحدات من الحرس الشخصي للملك البريطاني وفرقة الحرس الملكي والحراس الاحتفاليين لبرج لندن. ويتغير الحراس كل ست ساعات.