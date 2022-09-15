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صحيفة: الهند تبدأ قريبا التجارة مع روسيا بالروبية
صحيفة: الهند تبدأ قريبا التجارة مع روسيا بالروبية
ستبدأ الهند قريبًا التجارة مع روسيا بالروبية حيث وافق بنك الدولة الهندي (SBI) على تسهيل الصفقات التجارية مع الشركاء الروس بالعملة المحلية، حسبما ذكرت صحيفة... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T09:07+0000
2022-09-15T09:07+0000
اقتصاد
أخبار الهند اليوم
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ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية أ. ساكتيخفيل قوله: "بنك SBI هو بنك ضخم يتعامل مع معاملات التصدير الهندية التي هي الآن بالروبية مع إيران التي تواجه عقوبات غربية وستقوم بذلك قريبًا مع روسيا".وفقًا له، يجب على روسيا الآن تحديد بنكها الخاص، والذي سيجري تسويات متبادلة بالروبية. وقال "يمكن لروسيا تحديد مثل هذا البنك في غضون الخمسة عشر يوما القادمة."وقال إن التعميم الذي أصدره بنك الاحتياطي الهندي يُنظر إليه في الهند على أنه يساعد التجارة مع روسيا في ظل العقوبات الغربية. سيساعد التحول إلى التسويات بالروبية مع روسيا على تعزيز التجارة معها، والتي تباطأت منذ فبراير/شباط من هذا العام.وأوضح أن "التجارة بالروبية ستعمل على تبسيط التسويات المتبادلة وستوفر حافزًا لزيادة الصادرات الهندية إلى روسيا، والتي قد ترتفع إلى 5 مليارات دولار في السنة المالية الحالية مقارنة بـ 3.3 مليار دولار العام الماضي".
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اقتصاد, أخبار الهند اليوم
اقتصاد, أخبار الهند اليوم

صحيفة: الهند تبدأ قريبا التجارة مع روسيا بالروبية

09:07 GMT 15.09.2022
عملة الهند الروبية
عملة الهند الروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
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ستبدأ الهند قريبًا التجارة مع روسيا بالروبية حيث وافق بنك الدولة الهندي (SBI) على تسهيل الصفقات التجارية مع الشركاء الروس بالعملة المحلية، حسبما ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز اليوم الخميس نقلاً عن اتحاد منظمات التصدير الهندية (FIEO) التابع لوزارة التجارة الهندية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية أ. ساكتيخفيل قوله: "بنك SBI هو بنك ضخم يتعامل مع معاملات التصدير الهندية التي هي الآن بالروبية مع إيران التي تواجه عقوبات غربية وستقوم بذلك قريبًا مع روسيا".
وفقًا له، يجب على روسيا الآن تحديد بنكها الخاص، والذي سيجري تسويات متبادلة بالروبية. وقال "يمكن لروسيا تحديد مثل هذا البنك في غضون الخمسة عشر يوما القادمة."

وفقًا لرئيس الاتحاد، أصدر بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) تعميماً في يوليو/تموز يطلب من البنوك الوطنية تقديم آليات إضافية لعمليات التصدير والاستيراد بالروبية الهندية بسبب الاهتمام المتزايد للمجتمع التجاري العالمي بالعملة الوطنية الهندية.

وقال إن التعميم الذي أصدره بنك الاحتياطي الهندي يُنظر إليه في الهند على أنه يساعد التجارة مع روسيا في ظل العقوبات الغربية. سيساعد التحول إلى التسويات بالروبية مع روسيا على تعزيز التجارة معها، والتي تباطأت منذ فبراير/شباط من هذا العام.
وأوضح أن "التجارة بالروبية ستعمل على تبسيط التسويات المتبادلة وستوفر حافزًا لزيادة الصادرات الهندية إلى روسيا، والتي قد ترتفع إلى 5 مليارات دولار في السنة المالية الحالية مقارنة بـ 3.3 مليار دولار العام الماضي".
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