https://sputnikarabic.ae/20220915/صحيفة-الولايات-المتحدة-تعتزم-الضغط-على-البنوك-التركية-المرتبطة-بنظام-مير-1067759821.html
صحيفة: الولايات المتحدة تعتزم الضغط على البنوك التركية المرتبطة بنظام "مير"
صحيفة: الولايات المتحدة تعتزم الضغط على البنوك التركية المرتبطة بنظام "مير"
تعتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على القطاع المالي التركي حتى لا تساعد أنقرة موسكو "في تجاوز العقوبات". وبحسب ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز"... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T06:51+0000
2022-09-15T06:51+0000
2022-09-15T06:51+0000
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101943/66/1019436691_43:0:1159:628_1920x0_80_0_0_aa46658dd8c305eeb42ad79823a31970.jpg
وبحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة ستركز على البنوك التركية التي تم دمجها في نظام الدفع الروسي "مير".وفقًا للمنشور، تعتزم بروكسل أيضًا إرسال وفد إلى تركيا للتعبير مباشرة عن مخاوفها بشأن تجاوز العقوبات. وسيسافر المفوض المالي ميريد ماكجينيس إلى تركيا الشهر المقبل. وقال مسؤول أوروبي كبير للصحيفة إن ماكجينيس سافر مؤخرًا إلى عدة دول لمناقشة قضايا الخدمات المالية، بما في ذلك الامتثال للعقوبات.قال أحد المسؤولين الغربيين الذين لم تذكر أسماءهم: "سنركز على التحايل على [العقوبات] في القطاع المالي. وسنوضح أنه، على سبيل المثال، لا ينبغي للمؤسسات المالية في البلدان الثالثة الاتصال بنظام الدفع مير، لأن هذا ينطوي على مخاطر التحايل على العقوبات".وقال مصدر آخر للصحيفة إن الغرب يريد "إصلاح الثغرات" وأن تركيا "هدف كبير" في هذا الصدد. تعمل بطاقات "مير" في خمسة بنوك تركية - "Turkiye Is Bankasi" و"Ziraat Bankasi" و"VakifBank" و"DenizBank" و"Halkbank". وقالت شركة "Turkiye Is Bankasi" إنهم يلتزمون بالعقوبات الأمريكية ويتخذون الإجراءات اللازمة لسداد المدفوعات من خلال "مير" دون انتهاك القيود. صرحت شركة "DenizBank" بأنها لا تجري معاملات مع البنوك الخاضعة للعقوبات وتتوافق تمامًا مع نظام القيود المفروضة على روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101943/66/1019436691_182:0:1019:628_1920x0_80_0_0_7204341ed04e6fb94d8f30c4a1b838dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
صحيفة: الولايات المتحدة تعتزم الضغط على البنوك التركية المرتبطة بنظام "مير"
تابعنا عبر
تعتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على القطاع المالي التركي حتى لا تساعد أنقرة موسكو "في تجاوز العقوبات". وبحسب ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الخميس نقلاً عن مصادر لم تسمها، فإن هذا يشير على وجه الخصوص إلى البنوك التركية المرتبطة بنظام الدفع "مير".
وبحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة ستركز على البنوك التركية التي تم دمجها في نظام الدفع الروسي "مير".
وفقًا للمنشور، تعتزم بروكسل أيضًا إرسال وفد إلى تركيا للتعبير مباشرة عن مخاوفها بشأن تجاوز العقوبات. وسيسافر المفوض المالي ميريد ماكجينيس إلى تركيا الشهر المقبل. وقال مسؤول أوروبي كبير للصحيفة إن ماكجينيس سافر مؤخرًا إلى عدة دول لمناقشة قضايا الخدمات المالية، بما في ذلك الامتثال للعقوبات.
يريد الغرب الضغط على تركيا لأنها تعتزم الآن التركيز على تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها. وبحسب الصحيفة، فإن هذا "التغيير في التركيز" يوحي بأن العقوبات الاقتصادية لم تكن قادرة على الإضرار بالاقتصاد الروسي بالقدر الذي كانت تعتمد عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
قال أحد المسؤولين الغربيين الذين لم تذكر أسماءهم: "سنركز على التحايل على [العقوبات] في القطاع المالي. وسنوضح أنه، على سبيل المثال، لا ينبغي للمؤسسات المالية في البلدان الثالثة الاتصال بنظام الدفع مير، لأن هذا ينطوي على مخاطر التحايل على العقوبات".
وقال مصدر آخر للصحيفة إن الغرب يريد "إصلاح الثغرات" وأن تركيا "هدف كبير" في هذا الصدد. تعمل بطاقات "مير" في خمسة بنوك تركية - "Turkiye Is Bankasi" و"Ziraat Bankasi" و"VakifBank" و"DenizBank" و"Halkbank". وقالت شركة "Turkiye Is Bankasi" إنهم يلتزمون بالعقوبات الأمريكية ويتخذون الإجراءات اللازمة لسداد المدفوعات من خلال "مير" دون انتهاك القيود. صرحت شركة "DenizBank" بأنها لا تجري معاملات مع البنوك الخاضعة للعقوبات وتتوافق تمامًا مع نظام القيود المفروضة على روسيا.