https://sputnikarabic.ae/20220915/لوكاشينكو-حان-الوقت-لكي-تصبح-بيلاروسيا-عضوا-في-عائلة-شنغهاي-1067786289.html
لوكاشينكو: حان الوقت لكي تصبح بيلاروسيا عضوا في "عائلة شنغهاي"
لوكاشينكو: حان الوقت لكي تصبح بيلاروسيا عضوا في "عائلة شنغهاي"
أكد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أن الوقت قد حان لكي تصبح بيلاروسيا عضوا كامل العضوية في "عائلة شنغهاي". 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:42+0000
2022-09-15T12:42+0000
2022-09-15T12:42+0000
العالم
منظمة شنغهاي للتعاون
ألكسندر لوكاشينكو
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وقال لوكاشينكو في اجتماع مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ خلال زيارته إلى سمرقند "من خلال العمل كمراقب في المنظمة، قررنا أن الوقت قد حان لنصبح عضوا كامل العضوية في" عائلة شنغهاي ". أعلم أنك دعمتنا وتواصل دعمنا على هذا الطريق. ونحن ممتنون جدًا لك من أجل هذا".هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية. ومن المقرر أن يتم النظر فيه في قمة سمرقند.في يومي 15 و 16 سبتمبر/أيلول الجاري، قام لوكاشينكو بزيارة عمل إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. بالإضافة إلى التحدث في اجتماع بشأن الحضور الموسع لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، يعقد الزعيم البيلاروسي اجتماعات ثنائية على هامش القمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة شنغهاي للتعاون, ألكسندر لوكاشينكو
العالم, منظمة شنغهاي للتعاون, ألكسندر لوكاشينكو
لوكاشينكو: حان الوقت لكي تصبح بيلاروسيا عضوا في "عائلة شنغهاي"
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أكد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أن الوقت قد حان لكي تصبح بيلاروسيا عضوا كامل العضوية في "عائلة شنغهاي".
وقال لوكاشينكو في اجتماع مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ خلال زيارته إلى سمرقند "من خلال العمل كمراقب في المنظمة، قررنا أن الوقت قد حان لنصبح عضوا كامل العضوية في" عائلة شنغهاي ". أعلم أنك دعمتنا وتواصل دعمنا على هذا الطريق. ونحن ممتنون جدًا لك من أجل هذا".
ذكر رئيس بيلاروسيا أن مينسك بدأت التعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون منذ 12 عاما "ليس بشكل عفوي أو عن طريق الصدفة. في ذلك الوقت، كانت منظمة شنغهاي للتعاون منظمة شابة وكانت تحاول فقط الاندماج في النظام العالمي. الآن ينظرون إلى منظمة شنغهاي للتعاون على أنها مستقبل، قطب مؤثر للغاية"
هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية. ومن المقرر أن يتم النظر فيه في قمة سمرقند.
في يومي 15 و 16 سبتمبر/أيلول الجاري، قام لوكاشينكو بزيارة عمل إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. بالإضافة إلى التحدث في اجتماع بشأن الحضور الموسع لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، يعقد الزعيم البيلاروسي اجتماعات ثنائية على هامش القمة.