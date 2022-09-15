https://sputnikarabic.ae/20220915/مباحثات-سورية-عراقية-للحفاظ-على-حصصهما-في-الفرات-وتذليل-معوقات-النقل-البيني-1067794787.html

مباحثات سورية عراقية للحفاظ على حصصهما في "الفرات" وتذليل معوقات النقل البيني

مباحثات سورية عراقية للحفاظ على حصصهما في "الفرات" وتذليل معوقات النقل البيني

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع وزيري الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، والبيئة جاسم عبد العزيز حمادي، العراقيين، التحديات التي تواجه البلدين في ظل... 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T14:59+0000

2022-09-15T14:59+0000

2022-09-15T14:59+0000

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وعقد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس اجتماعا مع الوزيرين العراقيين، ناقش فيه معهما تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الموارد المائية والمشاريع الزراعية والبيئة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية وانخفاض كميات الهطولات المطرية والتحديات المناخية والبيئية التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام.واتفق الجانبان على تجاوز كل ما يعترض تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خصوصاً عمل المنافذ الحدودية والنقل البري.وشدد الجانبان على أهمية بذل الجهود لتوسيع مجالات التعاون المشترك لتشمل آفاقاً جديدة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وتواكب التطورات الحاصلة في المنطقة والعالم، مع التأكيد على الاستمرار بتطبيق سياسات الإدارة الرشيدة للموارد المائية والاستخدامات المثلى لها.

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العالم العربي, العراق, المياه, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك