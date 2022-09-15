مباحثات سورية عراقية للحفاظ على حصصهما في "الفرات" وتذليل معوقات النقل البيني
© Sputnik . Mohammad Damourمباحثات سورية عراقية للحفاظ على حصصهما في "الفرات" وتذليل معوقات النقل البيني
© Sputnik . Mohammad Damour
بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع وزيري الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، والبيئة جاسم عبد العزيز حمادي، العراقيين، التحديات التي تواجه البلدين في ظل تراجع تدفق نهر الفرات، وتوحيد الجهود المشتركة للحفاظ على حصصهما من مياهه.
وعقد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس اجتماعا مع الوزيرين العراقيين، ناقش فيه معهما تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الموارد المائية والمشاريع الزراعية والبيئة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية وانخفاض كميات الهطولات المطرية والتحديات المناخية والبيئية التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام.
© Sputnik . Mohammad Damourمباحثات سورية عراقية للحفاظ على حصصهما في "الفرات" وتذليل معوقات النقل البيني
مباحثات سورية عراقية للحفاظ على حصصهما في "الفرات" وتذليل معوقات النقل البيني
© Sputnik . Mohammad Damour
وأكد الجانبان السوري والعراقي على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للحفاظ على حقوق سورية والعراق في مياه نهر الفرات، والعمل على تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات الفنية، وتوسيع تجربة الري الحديث في البلدين.
© Sputnik . Mohammad Damourمباحثات سورية عراقية للحفاظ على حصصهما في "الفرات" وتذليل معوقات النقل البيني
مباحثات سورية عراقية للحفاظ على حصصهما في "الفرات" وتذليل معوقات النقل البيني
© Sputnik . Mohammad Damour
واتفق الجانبان على تجاوز كل ما يعترض تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خصوصاً عمل المنافذ الحدودية والنقل البري.
© Sputnik . Mohammad Damourمباحثات سورية عراقية للحفاظ على حصصهما في "الفرات" وتذليل معوقات النقل البيني
مباحثات سورية عراقية للحفاظ على حصصهما في "الفرات" وتذليل معوقات النقل البيني
© Sputnik . Mohammad Damour
وشدد الجانبان على أهمية بذل الجهود لتوسيع مجالات التعاون المشترك لتشمل آفاقاً جديدة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وتواكب التطورات الحاصلة في المنطقة والعالم، مع التأكيد على الاستمرار بتطبيق سياسات الإدارة الرشيدة للموارد المائية والاستخدامات المثلى لها.