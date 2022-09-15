https://sputnikarabic.ae/20220915/مجلس-الأمن-الدولي-يبحث-الوضع-حول-أرمينيا-وأذربيجان-1067756943.html
مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع حول أرمينيا وأذربيجان
مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع حول أرمينيا وأذربيجان
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة مفتوحة بشأن الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، وفقا لبرنامج مجلس الأمن. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T00:41+0000
2022-09-15T00:41+0000
2022-09-15T00:41+0000
أرمينيا
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موسكو - سبوتنيك. وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء المناقشة فيما يتعلق بـ "رسالة المندوب الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن".وفي وقت سابق الأربعاء أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، "مقتل 105 أشخاص في المعارك الأخيرة على الحدو مع أذربيجان"، مشيرا إلى أن "العدد قد يرتفع كثيرا"، بينما أعلنت أذربيجان مقتل 50 من عناصر قواتها.واندلعت اشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء التصعيد.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
https://sputnikarabic.ae/20220914/أرمينيا-تتهم-أذربيجان-باحتلال-المزيد-من-الأراضي-خلال-الاشتباكات-الأخيرة-1067755049.html
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أرمينيا
مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع حول أرمينيا وأذربيجان
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يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة مفتوحة بشأن الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، وفقا لبرنامج مجلس الأمن.
موسكو - سبوتنيك
. وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء المناقشة فيما يتعلق بـ "رسالة المندوب الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن".
وفي وقت سابق الأربعاء أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
، "مقتل 105 أشخاص في المعارك الأخيرة على الحدو مع أذربيجان"، مشيرا إلى أن "العدد قد يرتفع كثيرا"، بينما أعلنت أذربيجان مقتل 50 من عناصر قواتها.
واندلعت اشتباكات ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية
وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء التصعيد.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.
ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.