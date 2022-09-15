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https://sputnikarabic.ae/20220915/مسؤولة-كويتية-مسودة-قانون-تمويل-الانتخابات-تضع-سقفا-للإنفاق-1067766815.html
مسؤولة كويتية: مسودة قانون تمويل الانتخابات تضع سقفا للإنفاق
مسؤولة كويتية: مسودة قانون تمويل الانتخابات تضع سقفا للإنفاق
كشفت أبرار الحماد، الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة"، عن أن مسودة قانون تمويل الحملات الانتخابية في طور... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T09:13+0000
2022-09-15T09:13+0000
العالم العربي
الكويت
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ونقلت شبكة "الراي" الكويتية عن الحماد، تصريحات قالت فيها إن "هذا القانون مطلب دولي وأساسي للديموقراطية في كل الدول حتى يكون هناك تنظيم لهذا الأمر، ويقوم المرشح بالإعلان والإفصاح عن مصادر تمويله وميزانية حملته الانتخابية لتحقيق العدالة، كما أن هناك سقفاً للإنفاق في مسودة القانون".وأوضحت الحماد أن هذه الأمور تم وضع مسودتها، معربة عن أملها أن يتبنى الإصلاحيون من النواب المقبلين هذا المشروع حتى يصدر بقانون.وشددت الأمين العام المساعد على أهمية تطبيق القانون على الجميع، و"عدم تغيير المسميات بحيث لا نسمي الرشوة هدية، لأن المعركة معركة وجود، والفساد له أنياب، ويجب على كل شخص أن يساهم في مكافحته".ولفتت الأمين العام إلى أن هيئة نزاهة ترصد الندوات الانتخابية، وتطلب من المتحدثين فيها ما يثبت صحة الموضوعات التي تحدثوا فيها لتقوم الهيئة بالتحري عنها.وشددت المسؤولة على أن الوضع القانوني في الدولة مستقر، والهيئة أتت كحلقة لتكملة هذا الاستقرار، واختتمت بقولها "أنا كمرشح أو صاحب رأي في جريدة أعلن عن قضايا فساد فعلي حينها المبادرة لأن مسؤولية مكافحة الفساد مشتركة، والكل عليه مسؤولية في منظومة مكافحة الفساد".
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العالم العربي, الكويت
العالم العربي, الكويت

مسؤولة كويتية: مسودة قانون تمويل الانتخابات تضع سقفا للإنفاق

09:13 GMT 15.09.2022
© AP Photoمدينة الكويت
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AP Photo
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كشفت أبرار الحماد، الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة"، عن أن مسودة قانون تمويل الحملات الانتخابية في طور المراجعة وذلك بالتنسيق مع الداخلية الكويتية، مؤكدة أن القانون أحد أهم أساليب الوقاية من الفساد.
ونقلت شبكة "الراي" الكويتية عن الحماد، تصريحات قالت فيها إن "هذا القانون مطلب دولي وأساسي للديموقراطية في كل الدول حتى يكون هناك تنظيم لهذا الأمر، ويقوم المرشح بالإعلان والإفصاح عن مصادر تمويله وميزانية حملته الانتخابية لتحقيق العدالة، كما أن هناك سقفاً للإنفاق في مسودة القانون".
وأوضحت الحماد أن هذه الأمور تم وضع مسودتها، معربة عن أملها أن يتبنى الإصلاحيون من النواب المقبلين هذا المشروع حتى يصدر بقانون.
وشددت الأمين العام المساعد على أهمية تطبيق القانون على الجميع، و"عدم تغيير المسميات بحيث لا نسمي الرشوة هدية، لأن المعركة معركة وجود، والفساد له أنياب، ويجب على كل شخص أن يساهم في مكافحته".
ولفتت الأمين العام إلى أن هيئة نزاهة ترصد الندوات الانتخابية، وتطلب من المتحدثين فيها ما يثبت صحة الموضوعات التي تحدثوا فيها لتقوم الهيئة بالتحري عنها.
وشددت المسؤولة على أن الوضع القانوني في الدولة مستقر، والهيئة أتت كحلقة لتكملة هذا الاستقرار، واختتمت بقولها "أنا كمرشح أو صاحب رأي في جريدة أعلن عن قضايا فساد فعلي حينها المبادرة لأن مسؤولية مكافحة الفساد مشتركة، والكل عليه مسؤولية في منظومة مكافحة الفساد".
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