https://sputnikarabic.ae/20220915/مقتل-8-عسكريين-وإصابة-12-آخرين-بهجوم-في-بوركينا-فاسو-1067760433.html
مقتل 8 عسكريين وإصابة 12 آخرين بهجوم في بوركينا فاسو
مقتل 8 عسكريين وإصابة 12 آخرين بهجوم في بوركينا فاسو
قتل ثمانية عسكريين وأصيب 12 آخرون في هجوم استهدف وحدتهم في شمال بوركينا فاسو. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T07:13+0000
2022-09-15T07:13+0000
2022-09-15T07:13+0000
بوركينا فاسو
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ونقلت وسائل إعلام محلية في بوركينا فاسو عن بيان للجيش أن الوحدة العسكرية في شمال البلاد تعرضت لكمين من مجموعة من الإرهابيين.وأوضح البيان أن الكمين حدث على بُعد 11 كم عن أورسي بمقاطعة أودلان في منطقة الساحل وأن الهجوم تم مساء الثلاثاء الماضي وأسفر عن مقتل ثمانية عسكريين وإصابة 12 آخرين.وأكد أنه تم خلال المعارك قتل 41 إرهابيا من المهاجمين.ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش"، [الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد كبير من الدول] في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.
https://sputnikarabic.ae/20220906/مقتل-35-مدنيا-على-الأقل-بانفجار-عبوة-ناسفة-في-بوركينا-فاسو-1067342353.html
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بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل 8 عسكريين وإصابة 12 آخرين بهجوم في بوركينا فاسو
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قتل ثمانية عسكريين وأصيب 12 آخرون في هجوم استهدف وحدتهم في شمال بوركينا فاسو.
ونقلت وسائل إعلام محلية في بوركينا فاسو عن بيان للجيش أن الوحدة العسكرية في شمال البلاد تعرضت لكمين من مجموعة من الإرهابيين.
وأوضح البيان أن الكمين حدث على بُعد 11 كم عن أورسي بمقاطعة أودلان في منطقة الساحل وأن الهجوم تم مساء الثلاثاء الماضي وأسفر عن مقتل ثمانية عسكريين وإصابة 12 آخرين.
وأكد أنه تم خلال المعارك قتل 41 إرهابيا من المهاجمين.
ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش"، [الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد كبير من الدول] في بوركينا فاسو
غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.