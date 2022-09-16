https://sputnikarabic.ae/20220916/أمريكا-والأردن-يوقعان-مذكرة-تفاهم-تشمل-صكا-فريدا-يدعم-الأخيرة-بـ1015-مليار-دولار-خلال-7-سنوات-1067842638.html

أمريكا والأردن يوقعان مذكرة تفاهم تشمل "صكا فريدا" يدعم الأخير بـ10.15 مليار دولار خلال 7 ‏سنوات

أمريكا والأردن يوقعان مذكرة تفاهم تشمل "صكا فريدا" يدعم الأخير بـ10.15 مليار دولار خلال 7 ‏سنوات

وقع الأردن وأمريكا، اليوم الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مذكرة تفاهم تشمل تقديم ‏صك ثنائي فريد من نوعه، لدعم أمريكي لاستقرار الأردن ومساعدته بمبلغ 10.15... 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T17:06+0000

2022-09-16T17:06+0000

2022-09-16T17:07+0000

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ووفقا للمذكرة التي جرى توقيعها بين وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، ستقدم أمريكا وفق مساعدات بقيمة 1.45 مليار دولار أمريكي سنويا، ابتداء من السنة المالية 2023، وانتهاء بالسنة المالية 2029.وتعد المذكرة الجديدة هي الأكبر من حيث حجم المساعدات المقدمة للأردن، والأطول من حيث المدة الزمنية، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.و"ستساعد مذكرة التفاهم الأردن على مواجهة التحديات الاستثنائية، والتخفيف من التداعيات الشديدة للتحديات الإقليمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وتعزز الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والأردن على المدى الطويل". وأضاف البيان أن "مذكرة التفاهم تأتي في وقت تنفذ فيه الحكومة الأردنية إصلاحاتٍ تستهدف تقوية الاقتصاد وتحسين الخدمات للمواطنين، وفقا لبيان مشترك بين البلدين".كما أن مذكرة التفاهم "ستعزز السلام والازدهار للأردنيين والأميركيين، ونتطلع إلى المزيد من تطوير الصداقة العميقة والدائمة بين شعبينا"، بحسب البيان.وذكر البيان المشترك أن مذكرة التفاهم، باعتبارها صكا ثنائيا فريدا من نوعه، تمثل التزاما أمريكيا بدعم استقرار الأردن وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وأكد البيان: "إن الالتزام الأمريكي بأمن الأردن وازدهاره هو التزام راسخ".من جانبه، أكد الأردن في البيان تثمينه الكبير لشراكته مع أمريكا، وامتنانه لها على دعمها "المتواصل الذي يسهم في عملية التنمية الاقتصادية، ويدعم جهود المملكة في توفير حياة كريمة لملايين اللاجئين".وأكد الأردن وأمريكا في بيانهما المشترك أنهما سيعملان "معا على مواجهة أزمة المناخ، ومواجهة شح المياه"، وأن الشراكة بينهما "ستعزز التعاون والاستثمار في البنية التحتية والطاقة والمياه والأمن الغذائي والمناخ، وبما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أكدا في بيان مشترك الصادر عقب لقائهما على هامش قمة جدة في يوليو/ تموز عن عزم أمريكا توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن، والتي تعتزم الولايات المتحدة من خلالها توفير مساعدات سنوية للأردن لا تقل عن 1.45 مليار دولار سنوياـ خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2023 و2029.وأعاد بايدن التأكيد على دعم الولايات المتحدة المطلق للأردن كحليف رئيس للولايات المتحدة وقوة للسلام في المنطقة، ولقيادة الملك عبد الله الثاني.

https://sputnikarabic.ae/20220312/سفيرة-الأردن-لدى-أمريكا-ما-أقره-الكونغرس-من-دعم-للملكة-يخفف-التحديات-التي-نواجهها-1059790241.html

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