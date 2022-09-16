https://sputnikarabic.ae/20220916/الأمم-المتحدة-تحذر-نصف-جياع-العالم-من-الأطفال-153-مليون-طفل-1067832575.html

الأمم المتحدة تحذر... نصف جياع العالم من الأطفال.. 153 مليون طفل

الأمم المتحدة تحذر... نصف جياع العالم من الأطفال.. 153 مليون طفل

حذرت الأمم المتحدة من أن قرابة نصف الجياع في أزمة الغذاء العالمية من الأطفال، لافتة إلى أن هذا الأمر يعني أن جيلا كاملا من البشر في خطر. 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T12:48+0000

2022-09-16T12:48+0000

2022-09-16T12:51+0000

الأطفال

برنامج الأغذية العالمي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1063636780_633:0:4274:2048_1920x0_80_0_0_2bcbf732d8748c5e2f65a789601db43a.jpg

ووفقا لتقرير أصدره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للتنمية وكالة "نيباد"، والمنظمات العاملة في مجال التعليم، فقد حذر من تفاقم أزمة الجوع العالمية بين الأطفال.ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن أزمة الغذاء العالمية دفعت 23 مليون شخص دون سن 18 عامًا إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ بداية العام، مما رفع إجمالي عدد الأطفال المتضررين الآن إلى 153 مليونًا.ولفت التقرير الذي تم استخلاص أرقامه من 82 دولة حول العالم، إلى أن هذا الرقم يمثل ما يقرب من نصف الأشخاص البالغ عددهم 345 مليونا، والذين يواجهون الجوع الحاد.وفي سياق متصل، يقدر البنك الدولي أن نسبة الأطفال في سن العاشرة في البلدان النامية الأفقر غير القادرين على القراءة أو الكتابة قد زادت من 53% إلى 75%.ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى خطة عمل طموحة لاستعادة برامج الوجبات المدرسية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) القادمة وقمة تحويل التعليم في نيويورك، مشيرا إلى ضرورة توسيع نطاق وصول تلك الوجبات إلى 73 مليون طفل إضافي، لافتا إلى أن تقديرات التكلفة التفصيلية للخطة تشير إلى أن هناك حاجة إلى نحو 5.8 مليار دولار سنويًا.طالع أيضا: برنامج الأغذية العالمي يحذر من "جائحة جوع" أخطر من كورونا

https://sputnikarabic.ae/20210708/برنامج-الأغذية-العالمي-690-مليون-شخص-حول-العام-ينامون-جوعى-يوميا-1049511014.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأطفال, برنامج الأغذية العالمي