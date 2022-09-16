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https://sputnikarabic.ae/20220916/الأمم-المتحدة-تحذر-نصف-جياع-العالم-من-الأطفال-153-مليون-طفل-1067832575.html
الأمم المتحدة تحذر... نصف جياع العالم من الأطفال.. 153 مليون طفل
الأمم المتحدة تحذر... نصف جياع العالم من الأطفال.. 153 مليون طفل
حذرت الأمم المتحدة من أن قرابة نصف الجياع في أزمة الغذاء العالمية من الأطفال، لافتة إلى أن هذا الأمر يعني أن جيلا كاملا من البشر في خطر. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T12:48+0000
2022-09-16T12:51+0000
الأطفال
برنامج الأغذية العالمي
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ووفقا لتقرير أصدره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للتنمية وكالة "نيباد"، والمنظمات العاملة في مجال التعليم، فقد حذر من تفاقم أزمة الجوع العالمية بين الأطفال.ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن أزمة الغذاء العالمية دفعت 23 مليون شخص دون سن 18 عامًا إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ بداية العام، مما رفع إجمالي عدد الأطفال المتضررين الآن إلى 153 مليونًا.ولفت التقرير الذي تم استخلاص أرقامه من 82 دولة حول العالم، إلى أن هذا الرقم يمثل ما يقرب من نصف الأشخاص البالغ عددهم 345 مليونا، والذين يواجهون الجوع الحاد.وفي سياق متصل، يقدر البنك الدولي أن نسبة الأطفال في سن العاشرة في البلدان النامية الأفقر غير القادرين على القراءة أو الكتابة قد زادت من 53% إلى 75%.ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى خطة عمل طموحة لاستعادة برامج الوجبات المدرسية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) القادمة وقمة تحويل التعليم في نيويورك، مشيرا إلى ضرورة توسيع نطاق وصول تلك الوجبات إلى 73 مليون طفل إضافي، لافتا إلى أن تقديرات التكلفة التفصيلية للخطة تشير إلى أن هناك حاجة إلى نحو 5.8 مليار دولار سنويًا.طالع أيضا: برنامج الأغذية العالمي يحذر من "جائحة جوع" أخطر من كورونا
https://sputnikarabic.ae/20210708/برنامج-الأغذية-العالمي-690-مليون-شخص-حول-العام-ينامون-جوعى-يوميا-1049511014.html
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الأطفال, برنامج الأغذية العالمي
الأطفال, برنامج الأغذية العالمي

الأمم المتحدة تحذر... نصف جياع العالم من الأطفال.. 153 مليون طفل

12:48 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 16.09.2022)
© Sputnik . Usama Dyubوفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
وفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . Usama Dyub
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حذرت الأمم المتحدة من أن قرابة نصف الجياع في أزمة الغذاء العالمية من الأطفال، لافتة إلى أن هذا الأمر يعني أن جيلا كاملا من البشر في خطر.
ووفقا لتقرير أصدره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للتنمية وكالة "نيباد"، والمنظمات العاملة في مجال التعليم، فقد حذر من تفاقم أزمة الجوع العالمية بين الأطفال.
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برنامج الأغذية العالمي: 690 مليون شخص حول العالم ينامون جوعى يوميا
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ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن أزمة الغذاء العالمية دفعت 23 مليون شخص دون سن 18 عامًا إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ بداية العام، مما رفع إجمالي عدد الأطفال المتضررين الآن إلى 153 مليونًا.
ولفت التقرير الذي تم استخلاص أرقامه من 82 دولة حول العالم، إلى أن هذا الرقم يمثل ما يقرب من نصف الأشخاص البالغ عددهم 345 مليونا، والذين يواجهون الجوع الحاد.

وقال: "تهدد أزمة الغذاء العالمية مستقبل ملايين الأطفال في سن المدرسة الذين عادوا لتوهم إلى الفصول الدراسية بعد جائحة كوفيد -19، حيث تشير الدلائل إلى خسائر التعلم غير المسبوقة أثناء الوباء، والتي قد تتفاقم بسبب أزمة الغذاء الحالية".

وفي سياق متصل، يقدر البنك الدولي أن نسبة الأطفال في سن العاشرة في البلدان النامية الأفقر غير القادرين على القراءة أو الكتابة قد زادت من 53% إلى 75%.
ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى خطة عمل طموحة لاستعادة برامج الوجبات المدرسية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) القادمة وقمة تحويل التعليم في نيويورك، مشيرا إلى ضرورة توسيع نطاق وصول تلك الوجبات إلى 73 مليون طفل إضافي، لافتا إلى أن تقديرات التكلفة التفصيلية للخطة تشير إلى أن هناك حاجة إلى نحو 5.8 مليار دولار سنويًا.
طالع أيضا: برنامج الأغذية العالمي يحذر من "جائحة جوع" أخطر من كورونا
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