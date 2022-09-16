https://sputnikarabic.ae/20220916/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق-1067849620.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
قال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، منتصف ليل الجمعة، أن أصوات انفجارات سمعت بوضوح بمحيط العاصمة دمشق. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T22:05+0000
2022-09-16T22:05+0000
2022-09-16T22:12+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وأوضح المراسل أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط بمحيط العاصمة من الجهة الجنوبية الغربية.وصرح مصدر أمني رفع المستوى لسبوتنيك بأن صواريخ الدفاع الجوي السوري اعترضت صواريخ معادية قادمة من أجواء الأراضي المحتلة جنوب غربي سوريا، وأضاف المصدر أن الصواريخ المعادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء أراضي الجولان المحتل.يتبع...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
22:05 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 22:12 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
قال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، منتصف ليل الجمعة، أن أصوات انفجارات سمعت بوضوح بمحيط العاصمة دمشق.
وأوضح المراسل أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط بمحيط العاصمة من الجهة الجنوبية الغربية.
وصرح مصدر أمني رفع المستوى لسبوتنيك بأن صواريخ الدفاع الجوي السوري اعترضت صواريخ معادية قادمة من أجواء الأراضي المحتلة جنوب غربي سوريا، وأضاف المصدر أن الصواريخ المعادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء أراضي الجولان المحتل.