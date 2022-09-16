https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-تركيا-تدفع-بالروبل-ثمن-25--من-صادرات-الغاز-الروسي-إليها--1067838733.html

بوتين: تركيا تدفع بالروبل ثمن 25 % من صادرات الغاز الروسي إليها

بوتين: تركيا تدفع بالروبل ثمن 25 % من صادرات الغاز الروسي إليها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تركيا ستبدأ في المستقبل القريب تلقي الغاز الروسي، وستدفع ثمن 25% من الإمدادات بالروبل الروسي، مؤكدا أن روسيا مستعدة لزيادة... 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T15:09+0000

2022-09-16T15:09+0000

2022-09-16T15:09+0000

روسيا

تصدير النفط

أخبار تركيا اليوم

الروبل

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وقال بوتين "نحن على استعداد لزيادة إمداداتنا إلى جمهورية تركيا بشكل كبير في جميع المجالات التي تهمكم. وكما تعلمون، فإن اتفاقنا على توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا مع دفع 25% من هذه الإمدادات بالروبل الروسي ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب. القضايا، على حد علمي، متفق عليها".جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، يوم الخميس الماضي، أن بلاده ستدفع مقابل الغاز الطبيعي بالروبل، فيما تجري مناقشة خيار دفع بعض تكاليف العبور بالليرة التركية.يأتي ذلك في إطار سعي روسيا إلى إبرام اتفاقيات مع شركاء تجاريين من شأنها أن تتيح بيع إنتاجها مقابل الروبل والعملات الوطنية الأخرى، مع تجنب التعامل بالدولار الأمريكي، كما تستخدم الشركات الهندية بشكل متزايد العملات الآسيوية لشراء السلع الروسية لتجاوز العقوبات الغربية.وأكد يلماز أن "هناك بعض الضغوط القادمة من الغرب، لكن تركيا يمكن أن تفلت من العديد من جوانب العزلة المفروضة على روسيا ببساطة لأننا جيران ولدينا علاقات خاصة".واقترح السياسي التركي على موسكو وأنقرة تعزيز تعاونهما الشامل لمقاومة الضغط الغربي، وأضاف أنه على روسيا السماح لتركيا بالدفاع عن مصالحها الأمنية في سوريا في المقابل.

https://sputnikarabic.ae/20220813/زعيم-حزب-تركي-أنقرة-أمنت-إمدادات-الغاز-عن-طريق-الدفع-لروسيا-بالروبل-1066356857.html

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روسيا, تصدير النفط, أخبار تركيا اليوم, الروبل