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https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-نرغب-في-إطلاق-الوحدة-الأولى-من-المحطة-النووية-التركية-في-أكويو-في-موعده-1067838296.html
بوتين: نرغب في إطلاق الوحدة الأولى من المحطة النووية التركية في "أكويو" في موعده
بوتين: نرغب في إطلاق الوحدة الأولى من المحطة النووية التركية في "أكويو" في موعده
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن كل المشاكل المتعلقة ببناء محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية قد تم حلها، مشيرا إلى الرغبة في إطلاق أول... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T14:58+0000
2022-09-16T14:58+0000
روسيا
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سمرقند - سبوتنيك. قال بوتين: "كانت هناك بعض المسائل المتعلقة بتنظيم عملية البناء نفسها. بقدر ما أعرفه، كل هذه المسائل تم حلها. بالأمس، تم التوقيع على الوثائق النهائية لتنظيم جميع العلاقات بين أطراف هذا المشروع الضخم".تعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات VVER-1200 من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.هذا هو أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، تكلف محطة الطاقة النووية نحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل/ نيسان 2018.
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روسيا
روسيا

بوتين: نرغب في إطلاق الوحدة الأولى من المحطة النووية التركية في "أكويو" في موعده

14:58 GMT 16.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن كل المشاكل المتعلقة ببناء محطة "أكويو" التركية للطاقة النووية قد تم حلها، مشيرا إلى الرغبة في إطلاق أول وحدة في المحطة بالموعد المحدد.
سمرقند - سبوتنيك. قال بوتين: "كانت هناك بعض المسائل المتعلقة بتنظيم عملية البناء نفسها. بقدر ما أعرفه، كل هذه المسائل تم حلها. بالأمس، تم التوقيع على الوثائق النهائية لتنظيم جميع العلاقات بين أطراف هذا المشروع الضخم".

وأضاف بوتين: "نرغب بشدة في إطلاق أول وحدة في الوقت المحدد، كما اتفقنا، في عام 2023، خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لجمهورية تركيا".

تعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات VVER-1200 من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.
هذا هو أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه وفقًا لنموذج البناء والامتلاك والتشغيل، تكلف محطة الطاقة النووية نحو 20 مليار دولار، حيث بدأ بناء أول وحدة كهرباء في أبريل/ نيسان 2018.
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