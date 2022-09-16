https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-نرفض-حصر-أسمدتنا-بأوروبا-وسنرسلها-للدول-الفقيرة-مجانا-1067834165.html
بوتين: نرفض حصر أسمدتنا بأوروبا وسنرسلها للدول الفقيرة مجانا
بوتين: نرفض حصر أسمدتنا بأوروبا وسنرسلها للدول الفقيرة مجانا
نناقش في هذه الحلقة: منظمة شنغهاي تعزز روابطها الاقتصادية؛ بوتين يطالب الأمم المتحدة بضمان وصول الحبوب الأوكرانية للدول الفقيرة ويعرض تقديم الأسمدة الروسية... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T13:22+0000
2022-09-16T13:22+0000
2022-09-16T13:22+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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بوتين: نرفض حصر أسمدتنا بأوروبا وسنرسلها للدول الفقيرة مجانا
بوتين: نرفض حصر أسمدتنا بأوروبا وسنرسلها للدول الفقيرة مجانا
ناقشت قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير ربط النقل.وعلى خلفية القمة، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين:عودة العلاقات القطرية المصرية من بوابة الاستثمارشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، توقيع عدة مذكرات تفاهم في مختلف المجالات أبرزها مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات وجهاز قطر للاستثمار، ومجال الموانئ.خلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد"، قال رئيس مركز "آسيا" للدراسات والترجمة، أحمد مصطفى:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
بوتين: نرفض حصر أسمدتنا بأوروبا وسنرسلها للدول الفقيرة مجانا
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نناقش في هذه الحلقة: منظمة شنغهاي تعزز روابطها الاقتصادية؛ بوتين يطالب الأمم المتحدة بضمان وصول الحبوب الأوكرانية للدول الفقيرة ويعرض تقديم الأسمدة الروسية بالمجان؛ الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار ومودعون يستخدمون السلاح لاسترجاع بعض أموالهم؛ مصر وقطر توقعان عدة اتفاقيات استثمارية.
ناقشت قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير ربط النقل.
وعلى خلفية القمة، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين:
"تقليدياً، يتمثل الجزء المهم من أنشطة منظمة شنغهاي في تعزيز التعاون الاقتصادي. فنحن نسهم في معالجة مشاكل الغذاء والطاقة المتزايدة في العالم، الناتجة عن سلسلة من الأخطاء المنهجية في الاقتصادات الرائدة في العالم في مجالات التمويل والطاقة. السياسة التي نتبعها خالية من أي نهج أناني، ووفقاً للمفوضية الأوروبية بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول من هذا العام - قد رفعت العقوبات فقط عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتبين أنهم هم وحدهم من يمكنهم شراء الأسمدة من روسيا. والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا عن البلدان النامية والأكثر فقراً في العالم؟ أود أن أغتنم الفرصة من وجود نائبة رئيس الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة دي كارلو، وأطلب من خلالها أن تؤثر الأمانة العامة للأمم المتحدة على قرار المفوضية الأوروبية، وألا يكون هذا التأثير بالقول وإنما بالفعل، وذلك للمطالبة من أجل إزالة هذه القيود باعتبار أن هذه القرارات هي قرارات تمييزية واضحة ضد الدول النامية، بالإضافة إلى ذلك هناك ما مجموعه 300 ألف طن من الأسمدة الروسية مخزنة في الموانئ الأوروبية، ونحن على استعداد لايصالها إلى البلدان النامية مجاناً".
عودة العلاقات القطرية المصرية من بوابة الاستثمار
شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، توقيع عدة مذكرات تفاهم في مختلف المجالات أبرزها مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات وجهاز قطر للاستثمار، ومجال الموانئ.
خلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد"، قال رئيس مركز "آسيا" للدراسات والترجمة، أحمد مصطفى:
"هذه العقود الموقعة ستعود بالفائدة على كلا الطرفين، ومصر بحاجة لتوسيع موانئها، وتحديث البنية التحتية لها، كونها الأقدم في العالم العربي، كالإسكندرية، وبور سعيد، ومحور قناة السويس، وبالتالي ستصبح ممرا للشحنات القطرية من آسيا باتجاه أوروبا، خاصة شحنات النفط والغاز".
التفاصيل في الملف الصوتي...