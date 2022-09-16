https://sputnikarabic.ae/20220916/بيغ-ماك-مؤشر-قياس-تعادل-القوة-الشرائية--1067822347.html
"بيغ ماك"... مؤشر قياس تعادل القوة الشرائية
"بيغ ماك"... مؤشر قياس تعادل القوة الشرائية
يقيس مؤشر "بيغ ماك" تعادل القوة الشرائية بين الدول المختلفة (اختلاف القدرة الشرائية في البلدان)، حيث تختلف التكاليف لإنتاج نفس الشيء من بلد لآخر وفقا لعوامل... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T11:02+0000
2022-09-16T11:02+0000
2022-09-16T11:02+0000
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وتتم العملية عن طريق تحويل متوسط الأسعار المحلية لشطيرة "بيغ ماك" إلى الدولار الأمريكي، وينظر للمؤشر أيضا كمقياس جيد للقوة الشرائية للفرد في الاقتصاد نظرا لوجود الشطيرة في جميع أنحاء العالم.سجلت سويسرا أغلى سعر لشراء شطيرة "بيغ ماك" عند 6.71 دولار، فيما كان السعر الأرخص في فنزويلا عند 1.76 دولار. كانت مصر كذلك بين أرخص البلدان في المؤشر.
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"بيغ ماك"... مؤشر قياس تعادل القوة الشرائية
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يقيس مؤشر "بيغ ماك" تعادل القوة الشرائية بين الدول المختلفة (اختلاف القدرة الشرائية في البلدان)، حيث تختلف التكاليف لإنتاج نفس الشيء من بلد لآخر وفقا لعوامل وظروف متنوعة مثل الضرائب والأجور والمنافسة والاستيراد.
وتتم العملية عن طريق تحويل متوسط الأسعار المحلية لشطيرة "بيغ ماك" إلى الدولار الأمريكي، وينظر للمؤشر أيضا كمقياس جيد للقوة الشرائية للفرد في الاقتصاد نظرا لوجود الشطيرة في جميع أنحاء العالم.
سجلت سويسرا أغلى سعر لشراء شطيرة "بيغ ماك" عند 6.71 دولار، فيما كان السعر الأرخص في فنزويلا عند 1.76 دولار. كانت مصر كذلك بين أرخص البلدان في المؤشر.