https://sputnikarabic.ae/20220916/تونس-مرسوم-رئاسي-يقضي-بالسجن-5-سنوات-بتهمة-الأخبار-الكاذبة-1067848782.html
تونس... مرسوم رئاسي يقضي بالسجن 5 سنوات بتهمة "الأخبار الكاذبة"
تونس... مرسوم رئاسي يقضي بالسجن 5 سنوات بتهمة "الأخبار الكاذبة"
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، مرسوما يعاقب على نشر "الأخبار الكاذبة" بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وترتفع إلى 10 سنوات في حال اعتُبرت جرائم... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T20:44+0000
2022-09-16T20:44+0000
2022-09-16T20:44+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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ويُعرِّف المرسوم، المنشور في الصحيفة الرسمية، الجريمة على أنها "تعمد استخدام شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات أو شائعات كاذبة"، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).كما يعاقب المرسوم على جريمة نشر "الأخبار الكاذبة" بغرامة قدرها 15600 دولار أمريكي.وتصل العقوبات المقررة (5 سنوات) للضعف إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو ما شابه، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية. وفي شهر يوليو/ تموز 2021، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الحكومة وعلق البرلمان، قبل أن يحل المجلس التشريعي بالكامل في وقت لاحق.ورحب العديد من التونسيين في البداية بتحركات سعيد ضد النظام الديمقراطي الذي تم إنشاؤه في أعقاب ثورات "الربيع العربي"، ولكن كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه منقسّم وغير فعال.لكن تصاعدت الانتقادات مع اتهام جماعات محلية ودولية للرئيس التونسي بالحد من الحريات المدنية.وحذرت نقابة الصحفيين التونسيين في مايو/ أيار من أن حرية الصحافة في البلاد تواجه "تهديدات خطيرة".
https://sputnikarabic.ae/20220325/القضاء-التونسي-يفرج-عن-صحفي-بعد-أسبوع-من-احتجازه-لرفضه-الإفصاح-عن-مصدره-1060462169.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تونس... مرسوم رئاسي يقضي بالسجن 5 سنوات بتهمة "الأخبار الكاذبة"
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، مرسوما يعاقب على نشر "الأخبار الكاذبة" بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وترتفع إلى 10 سنوات في حال اعتُبرت جرائم تستهدف كبار المسؤولين.
ويُعرِّف المرسوم، المنشور في الصحيفة الرسمية، الجريمة على أنها "تعمد استخدام شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات أو شائعات كاذبة"، وفقا لوكالة
تونس أفريقيا للأنباء (وات).
كما يعاقب المرسوم على جريمة نشر "الأخبار الكاذبة" بغرامة قدرها 15600 دولار أمريكي.
وتصل العقوبات المقررة (5 سنوات) للضعف إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو ما شابه، وفقا لفضائية
"نسمة" التونسية.
وفي شهر يوليو/ تموز 2021، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الحكومة وعلق البرلمان، قبل أن يحل المجلس التشريعي بالكامل في وقت لاحق.
ورحب العديد من التونسيين في البداية بتحركات سعيد ضد النظام الديمقراطي الذي تم إنشاؤه في أعقاب ثورات "الربيع العربي"، ولكن كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه منقسّم وغير فعال.
لكن تصاعدت الانتقادات مع اتهام جماعات محلية ودولية للرئيس التونسي بالحد من الحريات المدنية.
وحذرت نقابة الصحفيين التونسيين في مايو/ أيار من أن حرية الصحافة في البلاد تواجه "تهديدات خطيرة".