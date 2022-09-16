https://sputnikarabic.ae/20220916/حماس-تؤكد-عزمها-على-بناء-وتطوير-علاقات-راسخة-مع-سوريا-1067808178.html
"حماس" تؤكد عزمها على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا
"حماس" تؤكد عزمها على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية عزمها على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا، لافتة إلى دعمها كل الجهود من أجل استقرارها وعودة دورها ومكانتها في الأمتين العربية... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T07:14+0000
2022-09-16T07:14+0000
2022-09-16T07:14+0000
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وحسب موقع قناة "الميادين"، قالت "حماس"، في بيان، إن "سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، ما يستوجب الوقوف معها في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم".ودانت الحركة بشدة العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان.وأعربت "حماس" عن "تقديرها لسوريا قيادة وشعبا، ولدورها في "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".وأضافت أنها تتطلع لاستعادة سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وتدعم كل الجهود من أجل استقرارها وازدهارها وتقدمها"، مؤكدة رفضها لأي مساس بوحدة سوريا.يذكر أن العلاقات بين حماس وسوريا كانت شبه مجمدة منذ عام 2012، إثر اندلاع الثورة السورية ومغادرة قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20220622/ما-دلالات-وأهمية-عودة-العلاقات-السياسية-بين-حركة-حماس-وسوريا-1064062832.html
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أخبار سوريا اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
"حماس" تؤكد عزمها على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا
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أكدت حركة "حماس" الفلسطينية عزمها على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا، لافتة إلى دعمها كل الجهود من أجل استقرارها وعودة دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية.
وحسب موقع قناة "الميادين"، قالت
"حماس"، في بيان، إن "سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، ما يستوجب الوقوف معها في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم".
ودانت الحركة بشدة العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان.
وأعربت "حماس" عن "تقديرها لسوريا قيادة وشعبا، ولدورها في "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
وأضافت أنها تتطلع لاستعادة سوريا
دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وتدعم كل الجهود من أجل استقرارها وازدهارها وتقدمها"، مؤكدة رفضها لأي مساس بوحدة سوريا.
وأشارت إلى أنها "ستمضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا".
يذكر أن العلاقات بين حماس وسوريا كانت شبه مجمدة منذ عام 2012، إثر اندلاع الثورة السورية ومغادرة قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق.