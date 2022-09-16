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https://sputnikarabic.ae/20220916/رئيس-كازاخستان-يقترح-زيادة-التعاون-العسكري---السياسي-بين-دول-منظمة-شنغهاي-1067818955.html
رئيس كازاخستان يقترح زيادة التعاون العسكري - السياسي بين دول منظمة "شنغهاي"
رئيس كازاخستان يقترح زيادة التعاون العسكري - السياسي بين دول منظمة "شنغهاي"
دعا رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى زيادة التعاون بين بلدان المنظمة في المجال العسكري - السياسي. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T09:38+0000
2022-09-16T09:38+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
خارجية كازخستان
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وقال توكاييف متحدثا في قمة المنظمة المنعقدة في سمرقند: "يظل تعزيز الأمن الإقليمي الأولوية الرئيسية لمنظمة شنغهاي للتعاون ومن الضروري مواصلة تنفيذ الوثائق المعتمدة سابقاً والتي تنص على الأنشطة المشتركة في هذا المجال المهم؛ لذلك أقترح زيادة التعاون العسكري - السياسي بين وزارات الدفاع والأجهزة الخاصة".كما أكد أن كازاخستان تؤيد إنشاء ممرات نقل جديدة متعددة الوسائط ومراكز لوجستية في أنحاء دول المنطقة. وأضاف: "نرحب بتنفيذ مشاريع واعدة تهدف إلى ضمان الترابط بين بلدان منطقتنا. وندعم الجهود المبذولة لتوسيع طرق النقل بين وسط وجنوب آسيا، وتطوير الممرات بين الشمال والجنوب والشرق والغرب عبر أوراسيا. بشكل عام، نحن نؤيد إنشاء ممرات نقل جديدة متعددة الوسائط ومراكز لوجستية جديدة وتحديثها".
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منظمة شنغهاي للتعاون, خارجية كازخستان
منظمة شنغهاي للتعاون, خارجية كازخستان

رئيس كازاخستان يقترح زيادة التعاون العسكري - السياسي بين دول منظمة "شنغهاي"

09:38 GMT 16.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
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دعا رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون إلى زيادة التعاون بين بلدان المنظمة في المجال العسكري - السياسي.
وقال توكاييف متحدثا في قمة المنظمة المنعقدة في سمرقند: "يظل تعزيز الأمن الإقليمي الأولوية الرئيسية لمنظمة شنغهاي للتعاون ومن الضروري مواصلة تنفيذ الوثائق المعتمدة سابقاً والتي تنص على الأنشطة المشتركة في هذا المجال المهم؛ لذلك أقترح زيادة التعاون العسكري - السياسي بين وزارات الدفاع والأجهزة الخاصة".
كما أكد أن كازاخستان تؤيد إنشاء ممرات نقل جديدة متعددة الوسائط ومراكز لوجستية في أنحاء دول المنطقة.
وأضاف: "نرحب بتنفيذ مشاريع واعدة تهدف إلى ضمان الترابط بين بلدان منطقتنا. وندعم الجهود المبذولة لتوسيع طرق النقل بين وسط وجنوب آسيا، وتطوير الممرات بين الشمال والجنوب والشرق والغرب عبر أوراسيا. بشكل عام، نحن نؤيد إنشاء ممرات نقل جديدة متعددة الوسائط ومراكز لوجستية جديدة وتحديثها".
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