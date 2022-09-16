https://sputnikarabic.ae/20220916/رئيس-نقابة-موظفي-المصارف-لـسبوتنيك-لن-نقبل-بأن-نكون-أهدافا-وذاهبون-للإقفال-التام-بهذه-الحالة-1067841320.html

رئيس نقابة المصارف في لبنان لـ"سبوتنيك": لن نقبل بأن نكون أهدافا وذاهبون للإقفال التام بهذه الحالة

رئيس نقابة المصارف في لبنان لـ"سبوتنيك": لن نقبل بأن نكون أهدافا وذاهبون للإقفال التام بهذه الحالة

حذر رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، اليوم الجمعة، بأنه "إذا لم تصل الأمور إلى إيجاد جو عمل طبيعي في المصارف فنحن ذاهبون إلى إعلان الإقفال التام". 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T16:31+0000

2022-09-16T16:31+0000

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وقال خوري في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن "الذي حصل في الأيام الماضية كنا نتحمله بالقدر الممكن، لأنها كانت عملية من هنا وعملية من هناك، أما الذي يحدث الآن مجدداً فأرى أن هناك أمر ما مبرمجا من أجل الذهاب إلى أماكن أخرى، رغم أحقية المودع بأن يطالب بأمواله، ولكن بالطرق الطبيعية وليس بهذه الطرق التي تحدث في فروع المصارف".وأشار خوري إلى أن "النقابة طرحت مبادرة في بيان سابق تقوم على تشكيل في كل مؤسسة مصرفية لجنة مودعين على غرار لجان الأهل في المدارس لدرس إمكانية إعادة قسم من وديعة كل مودع حسب إمكانيات المصرف، وأنا أقول جزء لحين وضع خطة أو إعادة هيكلة أو ضخ صندوق النقد أموال في الداخل لإستعادة الثقة حتى يعود ما تبقى من أموال للمودعين التي هي حق لهم".كذلك أكد على أنه "يجب أخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية ويجب تلبيتها بدون وضع عراقيل أمام هذه الحالات، ولكن حتى في الحالات الإنسانية لن نقبل بعمليات الاقتحام، لأن الموظف أصبح هدفاً، لن نقبل بها".وعن تداعيات اقتحام المصارف على القطاع المصرفي، أكد خوري أن "تقديم الوضع بهذا الشكل سيفقد الثقة أكثر وأكثر في الاقتصاد والنظام المصرفي اللبناني، لن تعطي المودعين حقوقهم بل ستعطي بعض المودعين جزءا من حقوقهم وبقية المودعين لن يحصلوا على شيء وهذا الأمر غير مقبول انطلاقاً من مبدأ المساواة بين كافة المودعين".

https://sputnikarabic.ae/20220916/-نائب-لبناني-تداعيات-اقتحامات-المصارف-ستتفاقم-من-الناحية-الأمنية-ومن-خلال-رد-فعل-السلطة-عليها-1067822458.html

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