عربي
بوتين يربط إمكانية لقائه مع زيلينسكي "باستعداد كييف للتفاوض" ويحذر الأخيرة من "رد أكثر جدية"
https://sputnikarabic.ae/20220916/رئيس-نقابة-موظفي-المصارف-لـسبوتنيك-لن-نقبل-بأن-نكون-أهدافا-وذاهبون-للإقفال-التام-بهذه-الحالة-1067841320.html
رئيس نقابة المصارف في لبنان لـ"سبوتنيك": لن نقبل بأن نكون أهدافا وذاهبون للإقفال التام بهذه الحالة
رئيس نقابة المصارف في لبنان لـ"سبوتنيك": لن نقبل بأن نكون أهدافا وذاهبون للإقفال التام بهذه الحالة
حذر رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، اليوم الجمعة، بأنه "إذا لم تصل الأمور إلى إيجاد جو عمل طبيعي في المصارف فنحن ذاهبون إلى إعلان الإقفال التام". 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T16:31+0000
2022-09-16T16:32+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
مصاريف
اقتحام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067812446_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae48459a8edc959bdd1c86eddb4b50cc.jpg
وقال خوري في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن "الذي حصل في الأيام الماضية كنا نتحمله بالقدر الممكن، لأنها كانت عملية من هنا وعملية من هناك، أما الذي يحدث الآن مجدداً فأرى أن هناك أمر ما مبرمجا من أجل الذهاب إلى أماكن أخرى، رغم أحقية المودع بأن يطالب بأمواله، ولكن بالطرق الطبيعية وليس بهذه الطرق التي تحدث في فروع المصارف".وأشار خوري إلى أن "النقابة طرحت مبادرة في بيان سابق تقوم على تشكيل في كل مؤسسة مصرفية لجنة مودعين على غرار لجان الأهل في المدارس لدرس إمكانية إعادة قسم من وديعة كل مودع حسب إمكانيات المصرف، وأنا أقول جزء لحين وضع خطة أو إعادة هيكلة أو ضخ صندوق النقد أموال في الداخل لإستعادة الثقة حتى يعود ما تبقى من أموال للمودعين التي هي حق لهم".كذلك أكد على أنه "يجب أخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية ويجب تلبيتها بدون وضع عراقيل أمام هذه الحالات، ولكن حتى في الحالات الإنسانية لن نقبل بعمليات الاقتحام، لأن الموظف أصبح هدفاً، لن نقبل بها".وعن تداعيات اقتحام المصارف على القطاع المصرفي، أكد خوري أن "تقديم الوضع بهذا الشكل سيفقد الثقة أكثر وأكثر في الاقتصاد والنظام المصرفي اللبناني، لن تعطي المودعين حقوقهم بل ستعطي بعض المودعين جزءا من حقوقهم وبقية المودعين لن يحصلوا على شيء وهذا الأمر غير مقبول انطلاقاً من مبدأ المساواة بين كافة المودعين".
https://sputnikarabic.ae/20220916/-نائب-لبناني-تداعيات-اقتحامات-المصارف-ستتفاقم-من-الناحية-الأمنية-ومن-خلال-رد-فعل-السلطة-عليها-1067822458.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067812446_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aba5a89c6fc071dcb7e33f67da018254.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, لبنان, مصاريف, اقتحام
تقارير سبوتنيك, لبنان, مصاريف, اقتحام

رئيس نقابة المصارف في لبنان لـ"سبوتنيك": لن نقبل بأن نكون أهدافا وذاهبون للإقفال التام بهذه الحالة

16:31 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 16:32 GMT 16.09.2022)
© AP Photo / Hussein Mallaموظفة تغادر بنك البنك عبر نافذة كسرها مهاجمون، في بيروت، لبنان، 14 سبتمبر 2022.
موظفة تغادر بنك البنك عبر نافذة كسرها مهاجمون، في بيروت، لبنان، 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبرTelegram
حذر رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، اليوم الجمعة، بأنه "إذا لم تصل الأمور إلى إيجاد جو عمل طبيعي في المصارف فنحن ذاهبون إلى إعلان الإقفال التام".
وقال خوري في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن "الذي حصل في الأيام الماضية كنا نتحمله بالقدر الممكن، لأنها كانت عملية من هنا وعملية من هناك، أما الذي يحدث الآن مجدداً فأرى أن هناك أمر ما مبرمجا من أجل الذهاب إلى أماكن أخرى، رغم أحقية المودع بأن يطالب بأمواله، ولكن بالطرق الطبيعية وليس بهذه الطرق التي تحدث في فروع المصارف".

وأضاف: "كنقيب موظفين نحن تحملنا الوضع لليوم، ولكن منذ هذا اليوم لن نقبل بأن نكون أهدافاً، وأن نكون الأداة بين الإدارة وبين المودع، الذي يهدد الموظف من أجل أخذ وديعته، نحن بشر ولدينا عائلات وأولاد وأهل"، موضحاً أنه "تجاوزنا كل الخوف في أيام الحرب من أجل خدمة الناس، ولكن أن تحدث العملية عبر التوجه المباشر إلى الموظف ليدفع له أمواله أو التعدي عليه، لن نقبل بهذا أبداً".

وأشار خوري إلى أن "النقابة طرحت مبادرة في بيان سابق تقوم على تشكيل في كل مؤسسة مصرفية لجنة مودعين على غرار لجان الأهل في المدارس لدرس إمكانية إعادة قسم من وديعة كل مودع حسب إمكانيات المصرف، وأنا أقول جزء لحين وضع خطة أو إعادة هيكلة أو ضخ صندوق النقد أموال في الداخل لإستعادة الثقة حتى يعود ما تبقى من أموال للمودعين التي هي حق لهم".
بنك بلوم في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
نائب لبناني: تداعيات اقتحامات المصارف ستتفاقم من الناحية الأمنية ومن خلال رد فعل السلطة عليها
11:06 GMT
كذلك أكد على أنه "يجب أخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية ويجب تلبيتها بدون وضع عراقيل أمام هذه الحالات، ولكن حتى في الحالات الإنسانية لن نقبل بعمليات الاقتحام، لأن الموظف أصبح هدفاً، لن نقبل بها".
وتابع خوري قائلا: "نحن في دولة قانون ولسنا في شريعة غاب، وأكرر على أن هذا الأمر لن نقبل بأن نكون هدفا من أهداف أحد، لديهم الإمكانية أن يتوجهوا بطرق أخرى على مراكز وبدائل أخرى، ولديهم اللجوء إلى القانون، وإذا بقيت هذه العمليات فإنها لن توصل إلى مكان"، مؤكداً أن "الأموال الموجودة في المصارف لا تكفي لكل المودعين، وإذا أخذ أول 20% من المودعين أموالهم بالسلاح البقية ماذا يفعلون؟ هناك عيب بالذي يحدث يجب فهم وتفهم بعضنا بالطريقة وأكرر نحن مع أحقية المودع بالمطالبة بحقه وأن يقوم بكل الإجراءات الآيلة للحفاظ على حقه ولكن عبر مؤسسات الدولة الشرعية والقضاء والأطر القانونية ولن نقبل فيما عدا ذلك".
وعن تداعيات اقتحام المصارف على القطاع المصرفي، أكد خوري أن "تقديم الوضع بهذا الشكل سيفقد الثقة أكثر وأكثر في الاقتصاد والنظام المصرفي اللبناني، لن تعطي المودعين حقوقهم بل ستعطي بعض المودعين جزءا من حقوقهم وبقية المودعين لن يحصلوا على شيء وهذا الأمر غير مقبول انطلاقاً من مبدأ المساواة بين كافة المودعين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала