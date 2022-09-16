https://sputnikarabic.ae/20220916/روسيا-تدفع-سندات-اليوروبوندز-بالروبل-1067836485.html
روسيا تدفع سندات "اليوروبوندز" بالروبل
روسيا تدفع سندات "اليوروبوندز" بالروبل
أعلنت وزارة المالية الروسية عن الإيفاء بجميع التزاماتها المتعلقة بقسائم "اليوروبوندز"، "روسيا -2023" و"روسيا -2043" بالروبل وفقا للقواعد الجديدة الواردة في... 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T14:22+0000
2022-09-16T14:22+0000
2022-09-16T14:22+0000
اقتصاد
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وصرحت الوزارة أنه تم الإيفاء بالالتزامات وفقا لقواعد المرسوم الرئاسي بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2022 رقم 394.يذكر أنه في 23 يونيو/ حزيران، أعلنت وزارة المالية الروسية عن مخطط جديد، سيتم بموجبه تنفيذ عمليات الدين العام الخارجي للبلاد. وتم سداد الدفعة الأولى بموجب هذه القواعد في 24 يونيو 2022.ووفقا للإجراء الجديد للمدفوعات على سندات اليورو، ستقوم روسيا بتحويل الروبل المعادل لمبلغ الدفع إلى NSD. ليتم تحويل المدفوعات لحامليها بسعر صرف الروبل إلى العملة الاسمية التي حددها بنك روسيا في تاريخ الدفع. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت وزارة المالية إلى أن مالكي سندات اليوروبوند الروسية لديهم الحق في تحويل مدفوعات الروبل الروسي إلى أي عملة وسحبها إلى الخارج.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
روسيا تدفع سندات "اليوروبوندز" بالروبل
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أعلنت وزارة المالية الروسية عن الإيفاء بجميع التزاماتها المتعلقة بقسائم "اليوروبوندز"، "روسيا -2023" و"روسيا -2043" بالروبل وفقا للقواعد الجديدة الواردة في مرسوم رئاسي.
وصرحت الوزارة أنه تم الإيفاء بالالتزامات وفقا لقواعد المرسوم الرئاسي بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2022 رقم 394.
بشأن الإجراء المؤقت لتنفيذ التزامات ديون الدولة للمقيمين والدائنين الأجانب، مقومة بالأوراق المالية الحكومية، والتي يشار إلى قيمتها الاسمية بالعملات الأجنبية أموال لدفع دخل القسيمة على سندات قروض سندات خارجية للاتحاد الروسي تستحق في عام 2023 و 2043، بمبلغ إجمالي قدره 7 مليارات روبل ( ما يعادل حوالي 117,2 مليون دولار أمريكي).
يذكر أنه في 23 يونيو/ حزيران، أعلنت وزارة المالية الروسية عن مخطط جديد
، سيتم بموجبه تنفيذ عمليات الدين العام الخارجي للبلاد. وتم سداد الدفعة الأولى بموجب هذه القواعد في 24 يونيو 2022.
ووفقا للإجراء الجديد للمدفوعات على سندات اليورو، ستقوم روسيا بتحويل الروبل المعادل لمبلغ الدفع إلى NSD. ليتم تحويل المدفوعات لحامليها بسعر صرف الروبل إلى العملة الاسمية التي حددها بنك روسيا في تاريخ الدفع. بالإضافة إلى ذلك ، أشارت وزارة المالية إلى أن مالكي سندات اليوروبوند الروسية لديهم الحق في تحويل مدفوعات الروبل الروسي إلى أي عملة وسحبها إلى الخارج.