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قرغيزستان: الجيش الطاجيكي يستخدم صواريخ "غراد"
قرغيزستان: الجيش الطاجيكي يستخدم صواريخ "غراد"
يستخدم الجيش الطاجيكي راجمات وطائرات في اشتباكات على الحدود مع قرغيزستان، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للجنة الأمن القومي الحكومية القرغيزية. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T07:29+0000
2022-09-16T07:29+0000
أخبار قرغيزستان
أخبار طاجيكستان
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وقالت لوكالة "سبوتنيك": "هناك اشتباكات عنيفة على طول محيط الحدود القرغيزية والطاجيكية بالكامل في منطقة باتكين. ويستخدم الجانب الطاجيكي مركبات مدرعة ثقيلة وراجمات وطيران. وصد الأفراد العسكريون في قرغيزستان جميع الهجمات من الأرض والجو، مما يجعل من المستحيل الاستيلاء على مناطق قرغيزستان".وقال بدوره المركز الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان إن جهود طاجيكستان لإحلال الاستقرار على الحدود مع قرغيزستان لا تعطي نتائج إيجابية بسبب حقيقة أن الجيش القرغيزي لم يقبل مقترحات محادثات السلام.بدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزستان وطاجيكستان، صباح الجمعة. واتهم الطرفان بعضهما بعضا بالقصف. وبحسب الجانب الطاجيكي، قتل أحد حرس الحدود الطاجيكيين وأصيب ثلاثة بجروح خلال قصف من إقليم قرغيزستان. أبلغت وزارة الصحة في قرغيزستان عن 18 ضحية.
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أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان
أخبار قرغيزستان, أخبار طاجيكستان

قرغيزستان: الجيش الطاجيكي يستخدم صواريخ "غراد"

07:29 GMT 16.09.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة غراد خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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يستخدم الجيش الطاجيكي راجمات وطائرات في اشتباكات على الحدود مع قرغيزستان، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للجنة الأمن القومي الحكومية القرغيزية.
وقالت لوكالة "سبوتنيك": "هناك اشتباكات عنيفة على طول محيط الحدود القرغيزية والطاجيكية بالكامل في منطقة باتكين. ويستخدم الجانب الطاجيكي مركبات مدرعة ثقيلة وراجمات وطيران. وصد الأفراد العسكريون في قرغيزستان جميع الهجمات من الأرض والجو، مما يجعل من المستحيل الاستيلاء على مناطق قرغيزستان".
وقال بدوره المركز الصحفي للجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان إن جهود طاجيكستان لإحلال الاستقرار على الحدود مع قرغيزستان لا تعطي نتائج إيجابية بسبب حقيقة أن الجيش القرغيزي لم يقبل مقترحات محادثات السلام.
بدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزستان وطاجيكستان، صباح الجمعة. واتهم الطرفان بعضهما بعضا بالقصف. وبحسب الجانب الطاجيكي، قتل أحد حرس الحدود الطاجيكيين وأصيب ثلاثة بجروح خلال قصف من إقليم قرغيزستان. أبلغت وزارة الصحة في قرغيزستان عن 18 ضحية.
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