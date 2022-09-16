https://sputnikarabic.ae/20220916/قرغيزيا-الجيش-الطاجيكي-يحتل-مبنى-مدرسة-في-قرية-دوستوك-1067818191.html
قرغيزيا: الجيش الطاجيكي يحتل مبنى مدرسة في قرية دوستوك
قرغيزيا: الجيش الطاجيكي يحتل مبنى مدرسة في قرية دوستوك
احتل الجيش الطاجيكي مبنى مدرسة في قرية دوستوك القرغيزية، حسبما أفاد المكتب الصحفي للجنة الأمن القومي القرغيزية. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T09:15+0000
2022-09-16T09:15+0000
2022-09-16T09:15+0000
الأمن القومي القرغيزي
أحداث قيرغيزستان
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وقال المكتب لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجنود الطاجيك احتلوا مبنى مدرسة في قرية دوستوك في منطقة باتكين".ووفقا له، حتى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، لا يزال الوضع في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة لمنطقة باتكين متوترا.وقال إن "الجنود الطاجيكيين يطلقون النار من القرى الحدودية، مما يجبرنا على إطلاق النيران على مواقعهم. ويتكبد الجانب الطاجيكي خسائر فادحة بين السكان المدنيين باستخدامهم كدرع بشري".وأوضح أن "أفراد دائرة الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في قيرغيزيا يواصلون خوض معارك شرسة، ويتخذون الإجراءات المناسبة ويستخدمون أسلحة ومعدات حديثة لإجبار العدو على وقف إطلاق النار".بدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزيا وطاجيكستان صباح الجمعة. وبحسب إدارة الحدود القيرغيزية، هاجم الجانب الطاجيكي مواقع قيرغيزيا على طول محيط الحدود بالكامل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأمن القومي القرغيزي, أحداث قيرغيزستان
الأمن القومي القرغيزي, أحداث قيرغيزستان
قرغيزيا: الجيش الطاجيكي يحتل مبنى مدرسة في قرية دوستوك
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احتل الجيش الطاجيكي مبنى مدرسة في قرية دوستوك القرغيزية، حسبما أفاد المكتب الصحفي للجنة الأمن القومي القرغيزية.
وقال المكتب لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجنود الطاجيك احتلوا مبنى مدرسة في قرية دوستوك في منطقة باتكين".
ووفقا له، حتى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، لا يزال الوضع في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة لمنطقة باتكين متوترا.
وقال إن "الجنود الطاجيكيين يطلقون النار من القرى الحدودية، مما يجبرنا على إطلاق النيران على مواقعهم. ويتكبد الجانب الطاجيكي خسائر فادحة بين السكان المدنيين باستخدامهم كدرع بشري".
وأوضح أن "أفراد دائرة الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في قيرغيزيا يواصلون خوض معارك شرسة، ويتخذون الإجراءات المناسبة ويستخدمون أسلحة ومعدات حديثة لإجبار العدو على وقف إطلاق النار".
بدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزيا وطاجيكستان صباح الجمعة. وبحسب إدارة الحدود القيرغيزية، هاجم الجانب الطاجيكي مواقع قيرغيزيا على طول محيط الحدود بالكامل.