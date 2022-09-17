https://sputnikarabic.ae/20220917/أذربيجان-تعلن-مقتل-79-جنديا-وإصابة-282-خلال-الاشتباكات-الحدودية-مع-أرمينيا-1067871158.html
أذربيجان تعلن مقتل 79 جنديا وإصابة 282 خلال الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا
أذربيجان تعلن مقتل 79 جنديا وإصابة 282 خلال الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، مقتل 79 من جنودها وإصابة 282 خلال الاشتباكات الحدودية التي اندلعت الأسبوع الماضي مع الجارة أرمينيا. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T14:22+0000
2022-09-17T14:22+0000
2022-09-17T14:22+0000
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أذربيجان
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وكشفت الوزارة في بيان أن عدد القتلى نتيجة ما سمتها "الاستفزازات الأرمينية في 12 سبتمبر(أيلول) ارتفع إلى 79".وكانت الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت أمس الجمعة سقوط 77 من جنودها خلال المعارك، قبل أن تعلن اليوم ارتفاع الحصيلة إلى 79.وفي بيان منفصل على موقعها الإلكتروني، أعلنت وزارة الدفاع إصابة 282 جنديا بجروح متفاوتة خلال المعارك مع القوات الأرمينية.وأضافت: "من بين 282 جريحا، عاد 43 شخصا إلى صفوف الجيش بعد الإسعافات الأولية، وحالة 115 شخصا جيدة، وحالة 103 أشخاص متوسطة الخطورة، وتم تقييم حالة 21 شخصا على أنها خطيرة".وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد أعلن أمس الجمعة أن 135 جنديا أرمينيا على الأقل قتلوا في الاشتباكات الأخيرة.ودعت روسيا الجانبين، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والمراعاة الكاملة لنظام وقف إطلاق النار.وكانت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، قد استؤنفت في نهاية سبتمبر 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية؛ وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعها الحالية.كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.
https://sputnikarabic.ae/20220916/نانسي-بيلوسي-تزور-أرمينيا-بعد-اندلاع-قتال-مع-أذربيجان-1067846887.html
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أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان
أذربيجان تعلن مقتل 79 جنديا وإصابة 282 خلال الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، مقتل 79 من جنودها وإصابة 282 خلال الاشتباكات الحدودية التي اندلعت الأسبوع الماضي مع الجارة أرمينيا.
وكشفت الوزارة في بيان
أن عدد القتلى نتيجة ما سمتها "الاستفزازات الأرمينية في 12 سبتمبر(أيلول) ارتفع إلى 79".
وكانت الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت أمس الجمعة سقوط 77 من جنودها خلال المعارك، قبل أن تعلن اليوم ارتفاع الحصيلة إلى 79.
وفي بيان منفصل على موقعها الإلكتروني
، أعلنت وزارة الدفاع إصابة 282 جنديا بجروح متفاوتة خلال المعارك مع القوات الأرمينية.
وأضافت: "من بين 282 جريحا، عاد 43 شخصا إلى صفوف الجيش بعد الإسعافات الأولية، وحالة 115 شخصا جيدة، وحالة 103 أشخاص متوسطة الخطورة، وتم تقييم حالة 21 شخصا على أنها خطيرة".
وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
قد أعلن أمس الجمعة أن 135 جنديا أرمينيا على الأقل قتلوا في الاشتباكات الأخيرة.
ودعت روسيا الجانبين، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والمراعاة الكاملة لنظام وقف إطلاق النار.
وكانت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، قد استؤنفت في نهاية سبتمبر 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية؛ وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعها الحالية.
كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم؛ بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.