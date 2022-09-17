https://sputnikarabic.ae/20220917/أمريكا-تؤكد-رفضها-طلب-أوكرانيا-بتصنيف-روسيا-دولة-راعية-للإرهاب-1067853775.html

أمريكا تؤكد رفضها طلب أوكرانيا بتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"

أمريكا تؤكد رفضها طلب أوكرانيا بتصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"

أكد البيت الأبيض مجددا رفض الإدارة الأمريكية تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، وهو التصنيف الذي تسعى إليه أوكرانيا من منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T07:43+0000

2022-09-17T07:43+0000

2022-09-17T07:43+0000

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وقال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، الجمعة، في إفادة صحفية، إن تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب، سيعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا".وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن هناك بدائل أفضل للتعامل روسيا، بدلا من تصنيفها دولة راعية للإرهاب".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد صرح الثلاثاء الماضي، بأنه لا ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "لا"، وفقا لوكالة "رويترز".يأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه أوكرانيا بمساعدة مشرعين أمريكيين مجموعات ضغط في الكونغرس من أجل الحصول على هذا التصنيف.من جهتها، حذرت الخارجية الروسية أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة "راعية للإرهاب"، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وأن موسكو مستعدة لأي تطور في الموقف الأمريكي.وشددت زاخاروفا على أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة أن تنكل بالأنظمة التي يتهمها الأمريكيون بالإرهاب.

https://sputnikarabic.ae/20220906/بايدن-يرفض-تصنيف-روسيا-كدولة-راعية-للإرهاب-1067341804.html

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