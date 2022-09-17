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https://sputnikarabic.ae/20220917/الحكومة-الإثيوبية-تدعو-برلمانيين-أوروبيين-لتقصي-الحقائق-حول-حرب-تيغراي-1067887036.html
الحكومة الإثيوبية تدعو برلمانيين أوروبيين لتقصي الحقائق حول حرب تيغراي
الحكومة الإثيوبية تدعو برلمانيين أوروبيين لتقصي الحقائق حول حرب تيغراي
دعت الحكومة الإثيوبية أعضاء بلجنتي الشؤون الخارجية والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي زيارة إلى إثيوبيا، يوم الاثنين المقبل وحتى 23 سبتمبر/ أيلول... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T22:24+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن دعوة الحكومة الإثيوبية للبرلمانيين الأوروبيين جاءت لإطلاعهم على الأوضاع هناك، في ظل الاضطرابات التي يشهدها إقليم تيغراي شمال البلاد.وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن السفيرة هيروت زميني، سفيرة إثيوبيا لدى بلجيكا ولوكسمبورغ ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، أطلعت أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، على الوضع الحالي.وأوضحت السفيرة زميني أن الإجراءات التي تتخذها حكومة بلادها تأتي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، مؤكدة تقديم الذين ارتكبوا انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان في سياق النزاع إلى العدالة، فضلاً عن التزام الحكومة بحل النزاع سلمياً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.وتأتي دعوة الحكومة الإثيوبية بعدما شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية التوصل إلى إرساء حل سلمي عن طريق المفاوضات للصراع الدائر في إثيوبيا، حيث قال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، إن محادثات السلام هي السبيل الوحيد للمضي قدماً لحل الصراع في إثيوبيا، وإن على طرفي النزاع اغتنام الفرصة لإنهاء الأعمال العدائية.
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الحكومة الإثيوبية تدعو برلمانيين أوروبيين لتقصي الحقائق حول حرب تيغراي

22:24 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIإثيوبيون يرفعون الأعلام وهم يرددون شعارات في العاصمة الإثيوبية أديس في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال حفل أقيم لدعم الجيش الإثيوبي الذي يقاتل جبهة تحرير تيغراي
إثيوبيون يرفعون الأعلام وهم يرددون شعارات في العاصمة الإثيوبية أديس في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال حفل أقيم لدعم الجيش الإثيوبي الذي يقاتل جبهة تحرير تيغراي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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دعت الحكومة الإثيوبية أعضاء بلجنتي الشؤون الخارجية والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي زيارة إلى إثيوبيا، يوم الاثنين المقبل وحتى 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن دعوة الحكومة الإثيوبية للبرلمانيين الأوروبيين جاءت لإطلاعهم على الأوضاع هناك، في ظل الاضطرابات التي يشهدها إقليم تيغراي شمال البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن السفيرة هيروت زميني، سفيرة إثيوبيا لدى بلجيكا ولوكسمبورغ ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، أطلعت أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، على الوضع الحالي.
وأوضحت السفيرة زميني أن الإجراءات التي تتخذها حكومة بلادها تأتي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، مؤكدة تقديم الذين ارتكبوا انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان في سياق النزاع إلى العدالة، فضلاً عن التزام الحكومة بحل النزاع سلمياً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وتأتي دعوة الحكومة الإثيوبية بعدما شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية التوصل إلى إرساء حل سلمي عن طريق المفاوضات للصراع الدائر في إثيوبيا، حيث قال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، إن محادثات السلام هي السبيل الوحيد للمضي قدماً لحل الصراع في إثيوبيا، وإن على طرفي النزاع اغتنام الفرصة لإنهاء الأعمال العدائية.
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