https://sputnikarabic.ae/20220917/الدفاع-الروسية-تعرض-فيديو-لانتصار-بي-تي-إر-82أ-على-المدرعة-الأمريكية-إم113-1067861288.html
الدفاع الروسية تعرض فيديو لانتصار "بي تي إر-82أ" على المدرعة الأمريكية "إم113"
الدفاع الروسية تعرض فيديو لانتصار "بي تي إر-82أ" على المدرعة الأمريكية "إم113"
عرضت وزارة الدفاع شريط فيديو لانتصار "بي تي إر-82أ" الروسية على M113 الأمريكية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T10:43+0000
2022-09-17T10:43+0000
2022-09-17T10:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103731/20/1037312007_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_219e446c32b7332163862f9c82b20b96.jpg
نشرت وزارة الدفاع شريط فيديو للمعركة بين ناقلة الجنود الروسية بي تي إر-82أ وناقلة الجنود الأمريكية M113 المدرعة للقوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة.وقالت الوزارة إنه "نتيجة للمعركة، استولى الجنود الروس على ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم -113، تخلى عنها الجنود الأوكرانيون، وهم يفرون".يُظهر الفيديو لقطات التقطها عسكريون. على وجه الخصوص، يظهر في الفيديو كيف تطلق المدرعة الروسية من مدفع عيار 30 ملم على الوحدات الأوكرانية. بعد ذلك، تُظهر اللقطات المدرعة M113 التي سلمتها الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية، والتي واجهت المركبة القتالية الروسية، ثم تخلى عنها المسلحون الأوكرانيون في النهاية.وأشارت وزارة الدفاع إلى أن وحدات من المنطقة العسكرية الجنوبية شاركت في المعركة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103731/20/1037312007_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bbab564d30c6d11a2f78e9738c10e016.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تعرض فيديو لانتصار "بي تي إر-82أ" على المدرعة الأمريكية "إم113"
تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع شريط فيديو لانتصار "بي تي إر-82أ" الروسية على M113 الأمريكية.
نشرت وزارة الدفاع شريط فيديو للمعركة بين ناقلة الجنود الروسية بي تي إر-82أ وناقلة الجنود الأمريكية M113 المدرعة للقوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة إنه "نتيجة للمعركة، استولى الجنود الروس على ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم -113، تخلى عنها الجنود الأوكرانيون، وهم يفرون".
يُظهر الفيديو لقطات التقطها عسكريون. على وجه الخصوص، يظهر في الفيديو كيف تطلق المدرعة الروسية من مدفع عيار 30 ملم على الوحدات الأوكرانية. بعد ذلك، تُظهر اللقطات المدرعة M113 التي سلمتها الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية، والتي واجهت المركبة القتالية الروسية، ثم تخلى عنها المسلحون الأوكرانيون في النهاية.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن وحدات من المنطقة العسكرية الجنوبية شاركت في المعركة.