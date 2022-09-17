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الدفاع الروسية تعلن عن إلحاق خسائر جسيمة بالجيش الأوكراني على عدة محاور
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220917/الدفاع-الروسية-تعرض-فيديو-لانتصار-بي-تي-إر-82أ-على-المدرعة-الأمريكية-إم113-1067861288.html
الدفاع الروسية تعرض فيديو لانتصار "بي تي إر-82أ" على المدرعة الأمريكية "إم113"
الدفاع الروسية تعرض فيديو لانتصار "بي تي إر-82أ" على المدرعة الأمريكية "إم113"
عرضت وزارة الدفاع شريط فيديو لانتصار "بي تي إر-82أ" الروسية على M113 الأمريكية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T10:43+0000
2022-09-17T10:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت وزارة الدفاع شريط فيديو للمعركة بين ناقلة الجنود الروسية بي تي إر-82أ وناقلة الجنود الأمريكية M113 المدرعة للقوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة.وقالت الوزارة إنه "نتيجة للمعركة، استولى الجنود الروس على ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم -113، تخلى عنها الجنود الأوكرانيون، وهم يفرون".يُظهر الفيديو لقطات التقطها عسكريون. على وجه الخصوص، يظهر في الفيديو كيف تطلق المدرعة الروسية من مدفع عيار 30 ملم على الوحدات الأوكرانية. بعد ذلك، تُظهر اللقطات المدرعة M113 التي سلمتها الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية، والتي واجهت المركبة القتالية الروسية، ثم تخلى عنها المسلحون الأوكرانيون في النهاية.وأشارت وزارة الدفاع إلى أن وحدات من المنطقة العسكرية الجنوبية شاركت في المعركة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية تعرض فيديو لانتصار "بي تي إر-82أ" على المدرعة الأمريكية "إم113"

10:43 GMT 17.09.2022
© Sputnik . Michail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورناقلة الجنود المدرعة "بي تي إر-70"
ناقلة الجنود المدرعة بي تي إر-70 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Michail Voskresenskiy
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عرضت وزارة الدفاع شريط فيديو لانتصار "بي تي إر-82أ" الروسية على M113 الأمريكية.
نشرت وزارة الدفاع شريط فيديو للمعركة بين ناقلة الجنود الروسية بي تي إر-82أ وناقلة الجنود الأمريكية M113 المدرعة للقوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة إنه "نتيجة للمعركة، استولى الجنود الروس على ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم -113، تخلى عنها الجنود الأوكرانيون، وهم يفرون".
يُظهر الفيديو لقطات التقطها عسكريون. على وجه الخصوص، يظهر في الفيديو كيف تطلق المدرعة الروسية من مدفع عيار 30 ملم على الوحدات الأوكرانية. بعد ذلك، تُظهر اللقطات المدرعة M113 التي سلمتها الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية، والتي واجهت المركبة القتالية الروسية، ثم تخلى عنها المسلحون الأوكرانيون في النهاية.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن وحدات من المنطقة العسكرية الجنوبية شاركت في المعركة.
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Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
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