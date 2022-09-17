https://sputnikarabic.ae/20220917/بولندا-تشتري-طائرات-حربية-كورية-بـ-3-مليارات-دولار-1067884731.html
بولندا تشتري طائرات حربية كورية بـ 3 مليارات دولار
بولندا تشتري طائرات حربية كورية بـ 3 مليارات دولار
وقعت شركة صناعة الطائرات في كوريا الجنوبية صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لتزويد بولندا بـ 48 مقاتلة حربية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T20:47+0000
2022-09-17T20:47+0000
2022-09-17T20:47+0000
العالم
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وتم توقيع الصفقة، يوم الجمعة، بين شركة كوريا لصناعات الفضاء والطرف البولندي، لتصدير 48 طائرة حربية طراز "إف إيه - 50"، التي تصنعها سيئول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".وجرت الصفقة وفقا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي، حيث وقعت الشركة الوحيدة لصناعة الطائرات في كوريا الجنوبية عقد الصفقة مع وكالة التسلح في العاصمة البولندية وارسو.ويهدف ذلك إلى تزويد بولندا بالمقاتلات الكورية الجنوبية، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن شركتين كوريتين هما "هيونداي روتيم" و"هانوا" وقعتا صفقات سلاح أخرى تقدر قيمتها بنحو 5.7 مليار دولار تشمل 180 دبابة و212 مدفع "هاوتزر".
https://sputnikarabic.ae/20181227/كوريا-الجنوبية-الدفاع-الجوي-طائرة-صينية-1037819175.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بولندا تشتري طائرات حربية كورية بـ 3 مليارات دولار
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وقعت شركة صناعة الطائرات في كوريا الجنوبية صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لتزويد بولندا بـ 48 مقاتلة حربية.
وتم توقيع الصفقة، يوم الجمعة، بين شركة كوريا لصناعات الفضاء والطرف البولندي، لتصدير 48 طائرة حربية طراز "إف إيه - 50"، التي تصنعها سيئول، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
27 ديسمبر 2018, 09:45 GMT
وجرت الصفقة وفقا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي، حيث وقعت الشركة الوحيدة لصناعة الطائرات
في كوريا الجنوبية عقد الصفقة مع وكالة التسلح في العاصمة البولندية وارسو.
ويهدف ذلك إلى تزويد بولندا بالمقاتلات الكورية
الجنوبية، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن شركتين كوريتين هما "هيونداي روتيم" و"هانوا" وقعتا صفقات سلاح أخرى تقدر قيمتها بنحو 5.7 مليار دولار تشمل 180 دبابة و212 مدفع "هاوتزر".