https://sputnikarabic.ae/20220917/رئيس-كازخستان-يوقع-على-تعديلات-تمدد-فترة-الرئاسة-إلى-7-سنوات-وتعيد-اسم-أستانا-للعاصمة-1067866527.html
رئيس كازخستان يوقع على تعديلات تمدد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات وتعيد اسم أستانا للعاصمة
رئيس كازخستان يوقع على تعديلات تمدد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات وتعيد اسم أستانا للعاصمة
وقّع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف تعديلات دستورية لإدخال ولاية رئاسية لمرة واحدة مدتها سبع سنوات وإعادة اسم العاصمة من نور سلطان إلى أستانا. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T12:39+0000
2022-09-17T12:39+0000
2022-09-17T12:39+0000
العالم
كازاخستان
تعديل الدستور
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وقالت الخدمة الصحفية لرئيس الدولة، في بيان، اليوم السبت: "وقّع رئيس الدولة على قانون جمهورية كازاخستان" بشأن التعديلات والإضافات على دستور جمهورية كازاخستان".في رسالة إلى الأمة، في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، اقترح الرئيس الكازاخستاني توكاييف إجراء انتخابات رئاسية مبكرة هذا الخريف، على الرغم من أن فترة ولايته الأولى ومدتها خمس سنوات لا تنتهي حتى عام 2024. وأعلن في الوقت نفسه أنه سيقدم بعد الانتخابات مبادرة لزيادة مدة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، لكن دون أن يكون له الحق في إعادة الانتخاب. الآن لا يمكن انتخاب نفس الشخص رئيسا أكثر من مرتين على التوالي.في 2 سبتمبر، اقترحت مجموعة نواب "جانا كازاخستان" (كازاخستان الجديدة) إدخال ولاية رئاسية مدتها سبع سنوات في الدستور قبل الانتخابات المقبلة وانتخاب الرئيس هذا الخريف لمدة سبع سنوات. في 12 سبتمبر، طلب توكاييف من المجلس الدستوري التحقق من اقتراح النواب هذا للامتثال للقانون الأساسي وتلقى ردا إيجابيًا.كما احتوى مشروع القانون على بند بشأن إعادة تسمية العاصمة من نور سلطان إلى أستانا. في 15 سبتمبر، أقر مجلس النواب بالإجماع هذا القانون وأرسله إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه.
https://sputnikarabic.ae/20220902/رئيس-كازاخستان-قد-ينتقل-لولاية-مدتها-7-سنوات-إذا-تم-تغيير-الدستور-قبل-الانتخابات-1067172659.html
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العالم, كازاخستان, تعديل الدستور
العالم, كازاخستان, تعديل الدستور
رئيس كازخستان يوقع على تعديلات تمدد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات وتعيد اسم أستانا للعاصمة
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وقّع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف تعديلات دستورية لإدخال ولاية رئاسية لمرة واحدة مدتها سبع سنوات وإعادة اسم العاصمة من نور سلطان إلى أستانا.
وقالت الخدمة الصحفية لرئيس الدولة، في بيان، اليوم السبت: "وقّع رئيس الدولة على قانون جمهورية كازاخستان" بشأن التعديلات والإضافات على دستور جمهورية كازاخستان".
في رسالة إلى الأمة، في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، اقترح الرئيس الكازاخستاني توكاييف إجراء انتخابات رئاسية مبكرة هذا الخريف، على الرغم من أن فترة ولايته
الأولى ومدتها خمس سنوات لا تنتهي حتى عام 2024. وأعلن في الوقت نفسه أنه سيقدم بعد الانتخابات مبادرة لزيادة مدة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، لكن دون أن يكون له الحق في إعادة الانتخاب. الآن لا يمكن انتخاب نفس الشخص رئيسا أكثر من مرتين على التوالي.
في 2 سبتمبر، اقترحت مجموعة نواب "جانا كازاخستان" (كازاخستان الجديدة) إدخال ولاية رئاسية مدتها سبع سنوات في الدستور قبل الانتخابات المقبلة وانتخاب الرئيس هذا الخريف لمدة سبع سنوات. في 12 سبتمبر، طلب توكاييف من المجلس الدستوري التحقق من اقتراح النواب هذا للامتثال للقانون الأساسي وتلقى ردا إيجابيًا.
كما احتوى مشروع القانون على بند بشأن إعادة تسمية العاصمة من نور سلطان إلى أستانا. في 15 سبتمبر، أقر مجلس النواب بالإجماع هذا القانون وأرسله إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه.