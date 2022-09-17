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زلزال بقوة 6.5 يضرب جنوب شرق تايوان
زلزال بقوة 6.5 يضرب جنوب شرق تايوان
سجلت تايوان زلزال بقوة 6,5 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق البلاد. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار تايوان
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وبحسب وسائل إعلام تايوانية تسبب الزلزال في تعليق شبكة المترو، دون وقوع خسائر في الأرواح.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال كانت 6,5 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كلم جنوب شرق تايوان.وأضافت أن الزلزال وقع على بعد 96 كلم شرق منطقة يوجينغ، بالقرب من بلدة جوانشان التابعة لمقاطعة تايتونج جنوب شرق الجزيرة.ولم ترد أنباء عن وقوع وقوع أضرار أو إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20220620/زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-تايوان-1063887769.html
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العالم, أخبار تايوان
العالم, أخبار تايوان

زلزال بقوة 6.5 يضرب جنوب شرق تايوان

21:50 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / Yang Jen-Fuتداعيات زلزال قوي في تايوان، 7 فبراير/ شباط 2018
تداعيات زلزال قوي في تايوان، 7 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / Yang Jen-Fu
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سجلت تايوان زلزال بقوة 6,5 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق البلاد.
وبحسب وسائل إعلام تايوانية تسبب الزلزال في تعليق شبكة المترو، دون وقوع خسائر في الأرواح.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال كانت 6,5 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كلم جنوب شرق تايوان.
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وأضافت أن الزلزال وقع على بعد 96 كلم شرق منطقة يوجينغ، بالقرب من بلدة جوانشان التابعة لمقاطعة تايتونج جنوب شرق الجزيرة.
ولم ترد أنباء عن وقوع وقوع أضرار أو إصابات.
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